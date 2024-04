Le moteur de Hamilton en Australie ne pourra pas être réutilisé

Après que le moteur de sa Mercedes s'est coupé en raison de la détection d'un problème par les capteurs, Lewis Hamilton a dû abandonner lors du Grand Prix d'Australie. Après la course, l'unité de puissance défectueuse a été ramenée au site Mercedes de Brixworth, au Royaume-Uni, pour y être analysée et sans que l'équipe ne sache si ce moteur pouvait être réutilisé ou non.

Finalement, Mercedes a conclu que le moteur ne pouvait pas être réintroduit dans le pool dont dispose Hamilton cette saison. L'équipe a découvert que l'abandon était dû à une défaillance de la partie inférieure du moteur, attribuée à un problème dans le processus de qualité plutôt qu'à un problème spécifique dans la conception.

La perte d'un des quatre moteurs à la disposition de Hamilton à un stade aussi précoce de la saison devrait probablement se traduire par l'utilisation d'un cinquième élément plus tard dans l'année, et donc par une pénalité sur la grille de départ. L'analyse des autres moteurs du pool de Hamilton et de George Russell n'a montré aucune inquiétude quant au risque de répétition du problème de Melbourne.

L'abandon de Hamilton au GP d'Australie n'a fait qu'illustrer le début de saison difficile de Mercedes, qui n'a pas réalisé les progrès espérés cet hiver. La W15 a montré une faiblesse particulière dans les virages à grande vitesse et l'équipe travaille sur l'amélioration de la gestion de la température des pneus afin de mieux extraire les performances de la voiture.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, sort de la piste Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Malgré les difficultés rencontrées lors des premières courses de 2024, Hamilton reste optimiste quant à la capacité de Mercedes à renverser la vapeur. "Je pense que tout est une question de perspective", explique-t-il. "Pour nous, bien sûr, nous n'avons pas commencé la saison comme nous le souhaitions mais nous avons encore un long chemin à parcourir."

"On a vu par le passé comment les choses peuvent changer chez certaines équipes, comme Aston [et] McLaren l'année dernière, qui était en difficulté au début. Tout peut arriver dans ce sport. Je pense que nous devons simplement apprendre le plus possible, tirer le maximum des données, rester positifs et continuer à travailler dur. Et je dirais que l'important n'est pas la manière de tomber mais celle de se relever. Nous allons continuer à nous battre et j'espère que nous pourrons nous battre aux avant-postes à un moment ou à un autre."