Norris : Mercedes et Red Bull sont "un peu devant"

McLaren et Ferrari sont les deux équipes à avoir fait les gros titres après la première session d'essais hivernaux à Barcelone, en février. Sur sa MCL36, Lando Norris était le plus rapide de la première journée, tandis que Charles Leclerc dominait la suivante. Lors de la troisième et dernière journée, Lewis Hamilton et George Russell plaçaient Mercedes au sommet de la feuille des temps.

Norris a rapidement dévoilé le potentiel de McLaren, en affirmant qu'il aurait préféré être dernier pour ne pas attirer l'attention des écuries rivales. Selon le Britannique, les deux équipes de pointe de la saison dernière seront toujours devant en 2022, malgré la toute nouvelle réglementation.

"Mercedes ne semble jamais être très rapide durant les essais hivernaux, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la première course. S'ils sont bons durant les essais, cela veut probablement dire qu'ils seront incroyables pour le Grand Prix d'ouverture", exprimait Norris sur un ton blagueur. "Je pense que tout le monde travaille sur son propre programme, avec des réservoirs plus ou moins remplis et des modes de puissance différents."

"Nous avons un premier aperçu, nous pouvons voir que nous sommes dans une position décente, mais Mercedes et Ferrari paraissaient très bons dès le premier jour", continuait le pilote McLaren. "Ils ont été au sommet de la feuille des temps à chaque fois, et leur rythme sur les longs relais paraît bon. Les Ferrari ont l'air très fortes, mais Mercedes et Red Bull sont également présents et au final, je dirais qu'ils sont un peu devant."

Norris, auteur de quatre podiums en 2021, a admis que les essais de McLaren n'avaient pas été parfaits, mais que ces trois journées partagées avec Daniel Ricciardo avaient été très productives. Selon le pilote britannique, l'écurie possède néanmoins de nombreuses zones sur lesquelles travailler afin de franchir le prochain palier, et, ainsi, tenir tête aux structures de pointe.

"Personnellement, je pense que nous avons beaucoup de travail en tant qu'équipe si nous voulons nous battre avec eux", analysait Norris. "C'était prévisible, mais je crois que nous savons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer si nous voulons atteindre le niveau auquel nos rivaux se trouvent."