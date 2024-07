Norris n'a "pas été à la hauteur" en qualifications

Pour les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lando Norris partait quasiment favori pour aller chercher la pole position. C'est d'ailleurs dans cette direction que le pilote McLaren se dirigeait au vu de son premier tour dans la dernière phase qualificative. Néanmoins, cet après-midi, c'est bien George Russell qui partira depuis la première place sur la grille.

Alors qu'il se battait avec les Mercedes lors de sa dernière tentative en Q3, Norris est sorti large au virage 14 et a finalement abandonné son tour, au profit des Flèches d'argent. Une pole position était-elle possible sans cette erreur ? Non, selon le Britannique, qui a répondu qu'il avait déjà 15 dixièmes de retard sur Russell.

"C'est difficile", a déclaré Norris après les qualifications. "Je pense que George et Lewis [Hamilton] ont fait un excellent travail. Le fait que les deux voitures soient [en première ligne], montre que l'équipe a également fait un travail remarquable. C'était très serré. Je pense que si j'avais fait un assez bon tour, ça aurait pu être une belle bagarre. Mais cette équipe a été très rapide tout au long du week-end, depuis les EL1. Mais je n'ai tout simplement pas été à la hauteur aujourd'hui."

Lando Norris au volant de la McLaren à Silverstone. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Mais la course est longue et beaucoup de choses peuvent se passer, notamment grâce à la météo changeante typique du circuit de Silverstone, qui convient également beaucoup aux Mercedes. Norris sait donc qu'il peut remonter avec sa MCL38, dont la véritable force se dévoile souvent le dimanche.

"Si vous regardez l'année dernière, Mercedes était probablement l'une des plus rapides en course, voire la plus rapide [à Silverstone]", a expliqué Norris. "Je m'attends donc à ce qu'elles soient très rapides demain [dimanche], surtout parce qu'elles peuvent très bien gérer leurs pneus avant, car elles ont un très bon train avant. Et je pense que cela va bien les aider demain. Mais les conditions vont être délicates."

"Mais nous sommes là. Nous avons été très rapides en course au cours des deux derniers mois, c'est probablement l'un de nos points forts, le rythme de la course plutôt que celui des qualifications. Mais il s'agit d'un type de circuit très différent, avec son tracé. C'est toujours une force et j'espère qu'elle nous sera utile demain."

Le Britannique partira donc dernier de la triplette anglaise, en troisième position, juste devant son meilleur rival Max Verstappen.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas