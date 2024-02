Pérez tente de régler la Red Bull RB20 à son goût

Les pilotes Red Bull devaient initialement se partager le roulage à bord de la RB20 ce jeudi à Bahreïn, mais le problème de vibreur qui a écourté la séance matinale en a décidé autrement. L'écurie a aussitôt réagi en permettant à Sergio Pérez de rester toute la journée en piste, offrant ainsi 129 tours au Mexicain après les 143 bouclés la veille par Max Verstappen.

Au volant d'une monoplace qu'il espère davantage à sa main que celle de l'an passé, Sergio Pérez a donc travaillé sur les réglages et pourra s'inscrire dans la continuité en roulant également vendredi matin. Son triple Champion du monde de coéquipier bouclera le travail l'après-midi.

Évoquant une "nouvelle journée solide sur le plan du kilométrage", le responsable de l'ingénierie GianPiero Lambiase confirme un programme consistant qui a été bouclé sans heurt, malgré des petits soucis de freins en tout début de journée puis un souci en piste rapidement résolu un peu plus tard.

"Le drapeau rouge ce matin nous a conduits à changer le planning des pilotes que l'on avait prévu", précise-t-il. "Sans ça, les premières impressions de Checo avec la RB20 auraient été injustement limitées."

"On accumule beaucoup de kilomètres, à un bon rythme, ce qui est positif pour la fiabilité et la validation des systèmes. Au-delà de ça, Checo a pu continuer à faire évoluer le setup à son goût, après être parti de la base de Max du premier jour. On a beaucoup de choses à analyser ce soir, avant une dernière journée d'essais importante."

Et pour le vice-Champion du monde, il ne fait déjà aucun doute que la dernière-née de Milton Keynes constitue "un pas en avant pour l'équipe".

"On est allés dans la bonne direction", ajoute-t-il. "C'est un circuit compliqué ici pour le setup entre le matin et l'après-midi, et pour comprendre les différents réglages, car la piste change à chaque sortie, donc il faut énormément se baser sur le feeling."

"J'ai travaillé durant l'hiver sur la compréhension de la saison dernière d'un point de vue personnel, afin de commencer la saison sur une pente ascendante. On apprend toujours et on veut toujours s'améliorer, et ça n'a pas changé en ce qui me concerne pour 2024."

Avec les pneus C3, Sergio Pérez a signé le deuxième chrono de la journée de jeudi, à sept dixièmes d'un Carlos Sainz dont la Ferrari était chaussée de pneus C4 plus tendres.