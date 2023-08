Pourquoi la McLaren ne convient toujours pas au pilotage de Norris

McLaren a connu la progression la plus spectaculaire en cours de saison, après l'introduction d'un package dont les premières pièces sont apparues sur la MCL60 au GP d'Autriche. Alors qu'il n'avait signé aucun top 5 auparavant cette saison, Lando Norris a terminé quatrième à Spielberg avant de terminer à la seconde place des GP de Grande-Bretagne et de Hongrie.

Si le Britannique a donc renoué avec d'excellents résultats avant la trêve après un début de saison difficile, il continue d'assurer que la McLaren actuelle ne lui convient pas tout en précisant qu'elle ne convient pas non plus à son équipier Oscar Piastri.

"Ça n'est pas seulement par rapport à mes goûts, c'est aussi par rapport à ceux d'Oscar parce que nos commentaires sont assez similaires", a déclaré Norris lorsqu'on lui a demandé ce dont il avait besoin pour que la voiture lui corresponde. "C'est la même chose que l'année dernière, même quand Daniel [Ricciardo] pilotait, nous avions beaucoup de commentaires similaires, tous les jours, tous les week-ends."

"C'est difficile à décrire. Vous devez la piloter d'une certaine manière. Mais je ne veux pas, ou je n'aime pas piloter de cette manière. Je n'aime pas piloter la voiture de la manière dont je dois le faire actuellement. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout à mon avantage."

"Je veux pouvoir conserver une vitesse minimale et prendre un virage en 'U'. Et la dernière chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est de prendre un virage en 'U'. Je dois plus que jamais prendre le virage en 'V', et je n'ai jamais été un grand fan de cette méthode. Et je n'aime pas trop ça."

Lando Norris, McLaren MCL60

En ce qui concerne les points forts de la voiture actuelle, Norris met en avant le freinage. "Fondamentalement, la voiture n'aime aller qu'en ligne droite. En fait, elle n'est même pas très rapide en ligne droite non plus !"

"Mais nous sommes très bons au freinage, au freinage en ligne droite, et c'est pourquoi nous étions si rapides sur le mouillé à certains moments. Je ne dirais pas que nous sommes rapides sur le mouillé de manière générale, mais plutôt lorsque le freinage est essentiel, comme à Monaco."

"Cela permet d'augmenter la température des pneus et de gagner en confiance. C'est à ce moment-là que nous sommes rapides, mais nous ne le sommes pas vraiment dans les virages quand c'est mouillé. Il y a donc certaines choses qui nous permettent d'être compétitifs."

"Mais il s'agit simplement d'avoir la possibilité d'adopter différentes trajectoires et de piloter de différentes manières. Si le vent change, si les conditions changent, si les charges de carburant sont différentes, si les pneus se dégradent, nous devons toujours piloter d'une manière spécifique."

"Et ce n'est pas d'une façon que j'aime actuellement, c'est une manière à laquelle j'ai dû m'adapter. Je dois encore beaucoup m'adapter en tant que pilote, et c'est très loin de la voiture que je veux pouvoir piloter."

Norris insiste également sur le manque de performance de sa voiture dans les virages lents, même si cela est généralement souligné par d'autres écuries comme un problème. "Je ne pense pas que ce soit spécifiquement [nous], parce que beaucoup de commentaires vont dans le même sens d'une certaine manière."

"Mais nous sommes l'une des voitures les plus lentes dans les virages lents, et c'est aussi pour ces raisons. C'est juste [que les autres voitures] ne sont pas aussi mauvaises. C'est un domaine dans lequel nous avons été mauvais au cours des cinq dernières années et que nous n'avons pas vraiment traité de manière satisfaisante. À aucun moment, nous ne nous sommes dit 'Wow, nous sommes forts dans les [virages à] basse vitesse, travaillons maintenant sur les [virages à] haute vitesse'."

Lando Norris

"La voiture a toujours été bonne dans [les virages] rapides et mauvaise dans les lents. Mais d'une manière générale, avec ces pneus, la façon dont vous devez piloter est très difficile à mettre en œuvre. Ils n'aiment que la ligne droite, ils n'aiment pas les virages. Il faut donc adapter la voiture en fonction de cela, mais plus la voiture est performante, moins les pneus sont sollicités, etc."

Interrogé sur la manière de résoudre ce problème, Norris a déclaré : "Je suppose que c'est une question d'aérodynamisme, et nous nous focalisons toujours sur ce point. Mais en même temps, il s'agit d'une caractéristique de comportement qui, je dirais, n'est pas entièrement liée à l'aérodynamique. Même si c'est le domaine où il est le plus facile d'ajouter de la charge, et que c'est un moyen facile d'obtenir de la performance absolue."

"Même si nous avions la même charge qu'une Red Bull à basse vitesse, je ne pense pas que nous ayons le bon équilibre, ce qui, je pense, est aussi une limitation pour nous."

"Je ne crois pas qu'il faille se contenter de voir comment nous nous comportons sur le plan aérodynamique, mais [il faut voir] aussi sur le plan mécanique, en combinant tous les éléments et en trouvant de petites astuces que d'autres équipes ont déjà mises en place pour améliorer les performances à basse vitesse."

Avec Adam Cooper