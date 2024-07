Russell n'avait "aucune chance" de finir la course à Silverstone

La victoire de Lewis Hamilton en Grande-Bretagne en a ravi plus d'un, à commencer par le pilote Britannique lui-même, qui n'avait plus gagné depuis 56 Grands Prix. Silverstone marque la deuxième course consécutive remportée par Mercedes, qui s'affirme semaine après semaine comme véritable rival des deux meilleures forces du plateau, McLaren et Red Bull.

"L'équipe est absolument ravie et, après avoir vu George remporter la victoire en Autriche, c'était fantastique que Lewis l'obtienne au Grand Prix de Grande-Bretagne", a déclaré Andrew Shovllin, directeur de l'ingénierie en piste de Mercedes, dans le débrief d'après course. "Il est évidemment décevant que George n'ait pas pu monter sur le podium, mais comme vous l'avez dit, deux victoires consécutives, c'est génial."

"Nous avons travaillé dur pendant des mois, mais on peut maintenant commencer à voir les fruits de ce travail. Et il reste encore beaucoup à faire. Nous savons que Lando [Norris] est particulièrement rapide, nous savons que Max [Verstappen] est particulièrement rapide. Nous aimerions essayer de les devancer."

En effet, l'une des deux W15 n'a pas pu terminer la course. Le poleman George Russell a été forcé d'abandonner au 34e tour à cause d'une fuite d'eau. Mercedes a expliqué que le problème avait été repéré tôt dans la course et qu'ils avaient arrêté leur pilote pour ne pas risquer d'endommager le moteur.

"Malheureusement, nous savions que nous avions un problème relativement tôt dans la course, donc nous l'avons suivi dès le premier relais", a indiqué Shovlin. "Nous ne savions pas qu'il serait critique, mais il était lié à une fuite dans le système d'eau qui faisait baisser la pression et nous avons arrêté la voiture pour protéger le moteur. Nous savions donc que nous n'allions jamais terminer la course. Ce que l'on ne veut pas, c'est terminer la course et détruire l'unité de puissance, car on risque alors d'être pénalisé plus tard dans l'année. C'était donc une mesure préventive, mais nous n'avions aucune chance de passer le drapeau à damier."

George Russell à Silverstone. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Interrogé sur la possibilité de victoire de Russell s'il n'avait pas abandonné, Shovlin a déclaré qu'il était évidemment compliqué de le savoir au vu des conditions chaotiques de la course. Néanmoins, l'ingénieur britannique semble penser que "seul" un podium aurait été possible pour le pilote Mercedes.

"Dans une course comme celle-là, avec des conditions changeantes, il est difficile de dire où nous aurions pu terminer", a ajouté Shovlin. "Si la course s'était déroulée sur le sec du début à la fin, en regardant comment George prenait la trajectoire et comment il creusait l'écart, je pense qu'il aurait eu un après-midi assez simple."

"Mais si l'on prend le moment où nous avons décidé de faire abandonner la voiture, nous étions sur les intermédiaires, George était 4e, il se rapprochait de Max, donc ça se présentait bien. Pour qu'il monte sur le podium, il aurait probablement dû dépasser Max à ce moment-là, parce que nous avons appelé Lewis au stand au bon moment lorsque nous sommes passés aux pneus secs. Donc je pense que plus tôt, c'était peut-être un peu trop humide. Donc comme je l'ai dit, au minimum 4e, mais il aurait eu une chance [de monter sur le podium] s'il avait pu dépasser Max en piste pendant le relais en intermédiaires."