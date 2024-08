Russell : L'écart de 0,5 seconde avec la pole est "dû aux pneus"

En ce début de week-end à Zandvoort, les Mercedes faisaient jeu égal avec les McLaren au top de la grille, avec au moins un pilote figurant dans le top 3 lors des deux premières séances d'essais libres ; la troisième étant peu représentative, écourtée par le violent crash de Logan Sargeant.

George Russell avait signé le meilleur temps des EL2 et semblait être un candidat solide à la pole position. Cependant, le Britannique a eu plus de mal que prévu et s'est finalement qualifié quatrième, à plus d'une demie seconde du temps du poleman, Lando Norris.

"En Q2, mon tour était à moitié correct et j'étais dans le même rythme que McLaren, donc j'ai abordé la Q3 en pensant que j'avais une chance de décrocher la pole", a déclaré Russell en interview après la séance. "Et puis [finalement] le rythme n'a pas vraiment été au rendez-vous."

Lewis Hamilton, éliminé en Q2 et qualifié au mieux 12e puisque sous enquête pour avoir gêné Sergio Pérez, a expliqué que Mercedes avait modifié les réglages des deux monoplaces après vendredi, la sienne plus que celle de son coéquipier, et que ce résultat décevant était dû à ces changements trop drastiques.

Russell de son côté n'est pas d'accord. Pour lui, sa quatrième place est surtout due à un problème de mise en température de ses pneus plutôt qu'au rythme pur de sa voiture, avouant avoir surchauffé sa gomme.

"Je ne pense pas que cela soit dû à la voiture, pour être honnête", a-t-il expliqué. "Tout est dû aux pneus. J'étais dans un tour très fort [à la fin des qualifications], je faisais jeu égal avec Lando, je pense que j'avais deux dixièmes et demi d'avance sur mon propre temps."

"Les pneus ont surchauffé et j'ai perdu plus de performance que prévu dans la dernière moitié du tour. Je ne suis donc pas trop inquiet. Je pense que la quatrième place est un bon point de départ et je pense que nous allons nous en rapprocher."

"Vous voulez commencer le tour avec vos pneus aussi froids que possible, mais si vous êtes un degré en dessous de la limite, vous perdrez probablement une demi-seconde. Si vous dépassez la limite d'un degré, vous perdez des dixièmes. Il faut trouver l'équilibre. C'est comme si vous vous rapprochiez du bord d'une falaise, si vous faites un pas de trop, vous tombez à l'eau. Et c'est le défi pour tout le monde."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Le pilote britannique ne s'en fait donc pas trop pour la course de demain et pense avoir une chance de se battre avec les deux McLaren, et la Red Bull de Max Verstappen, qui se trouvent devant lui.

"Je m'attends à une belle bagarre avec les McLaren", a-t-il déclaré. "Il est juste de dire qu'elles ont toujours été les plus rapides lors des deux dernières courses. Il est donc réaliste de penser que nous sommes peut-être à un demi ou un dixième de McLaren et de Red Bull. Mais si vous adoptez la bonne stratégie et que vous prenez un bon départ, tout peut changer très rapidement."

Hamilton se montre un peu moins optimiste quant à ses chances de remonter dans le classement : "C'est en quelque sorte la fin du week-end et nous pouvons passer à la semaine prochaine", a-t-il déclaré à la suite des qualifications. "La situation s'est dégradée comme un effet domino à partir du moment où Checo [Pérez] a été gêné. Et puis l'équilibre est devenu de plus en plus difficile à trouver, de plus en plus sur-vireur. C'était terrible. C'est vraiment très, très frustrant, naturellement, mais c'est comme ça."