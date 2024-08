Tsunoda : "C'était plus de ma faute que celle de la voiture"

Yuki Tsunoda se rend à Monza ce week-end pour tenter de retrouver le top 10, qu'il a souvent atteint cette saison, lui permettant de devenir un candidat sérieux pour prendre le volant de la Red Bull, aux côtés de Max Verstappen. Et ce, malgré la prolongation et le maintien de Sergio Pérez au sein de l'écurie autrichienne.

Après des difficultés rencontrées en Belgique qui ne lui ont pas permis de faire mieux qu'une 16e place, les choses ne se sont pas arrangées le week-end dernier aux Pays-Bas. Parti 11e sur la grille, le pilote Visa Cash App RB a connu un départ difficile en pneus tendres, perdant deux places au profit de Nico Hülkenberg et Lewis Hamilton.

Sur une stratégie à deux arrêts, ce départ ne lui a pas permis de profiter de l'avantage de ses pneumatiques. Sans solution, le pilote japonais a perdu jusqu'à six places, pour passer sous le drapeau à damier à la 17e position. Ce jeudi à Monza, le pilote VCARB a reconnu que le mauvais départ de Zandvoort était entièrement de sa faute, expliquant que sa monoplace n'en était pas à l'origine.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"C'était plus de ma faute que celle de la voiture", reconnaît Tsunoda. "Daniel s'est bien débrouillé au départ, j'avais des pneus très tendres et j'ai perdu quelques positions, donc c'était mon erreur, plus que celle de la voiture. Daniel a pris un bon départ, un peu comme les autres concurrents. Je suis donc sûr que cela vient plus de moi que de la voiture, et je pense que l'équipe a travaillé très dur sur ce point, sur les départs pendant les vacances d'été. Donc oui, je dois m'entraîner davantage."

"C'est la première fois que j'ai un départ terrible, presque le pire départ de la saison, donc je sais quelle est la raison, et j'ai déjà une idée de ce qui s'est passé. Donc, oui, je sais comment modifier le système et tout devrait bien fonctionner cette fois-ci."

Tout comme la Scuderia Ferrari, Visa Cash App RB se montre un peu plus en difficulté depuis le Grand Prix d'Espagne, lorsque l'équipe basée à Faenza a apporté des évolutions qui au final, n'ont pas fonctionné comme prévu.

Les résultats de Yuki Tsunoda depuis le début de la saison illustrent parfaitement cette baisse de performance. Avant Barcelone, le Japonais comptait cinq entrées dans le top dix et sept qualifications en Q3, contre seulement deux top dix et une Q3 depuis la manche catalane. Le pas en arrière de VCARB a permis à ses concurrents de reprendre le dessus, mais l'équipe sœur de Red Bull devrait apporter de nouvelles améliorations dans un futur proche.

"Les améliorations que nous avons apportées à Barcelone, nous nous attendions à ce qu'elles fonctionnent bien, et elles n'ont pas bien fonctionné. Le plancher de Barcelone devait donc suffire pour les cinq ou six courses suivantes afin de viser les places que nous occupions au début de la saison, mais cela n'a finalement pas fonctionné."

"Nous avons donc dû revenir en arrière, et nous sommes restés exactement au même niveau de performance que lors de la deuxième ou de la troisième course, et d'autres concurrents ont pu progresser grâce à une nouvelle mise à niveau. Ce n'est donc pas comme si nous avions reculé, mais les autres ont progressé. Nous avons donc besoin de nouvelles améliorations pour nous battre contre Aston Martin ou autre, comme nous le faisions auparavant. Mais nous devrions bientôt avoir des améliorations."