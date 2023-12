Aprilia avait un châssis en carbone et plusieurs évolutions à Valence

Aprilia était l'unique constructeur à n'avoir aucun nouveau pilote ou débutant à accueillir au test de Valence. Quatre machines ont roulé car si Miguel Oliveira, blessé, était absent, le pilote d'essais Lorenzo Savadori a été aligné après le départ d'Aleix Espargaró à la mi-journée. L'une des grosses nouveautés était également un châssis en carbone, solution adoptée par l'équipe KTM en cours de saison, et dont Savadori était le seul à disposer mardi.

"Nous avons [...] une moto avec un châssis en carbone à faire essayer à Lorenzo Savadori", a expliqué Paolo Bonora, directeur de course d'Aprilia, à Sky Sport. "Après nos tests privés, nous voulons obtenir ici des confirmations en vue de 2024."

"Le développement du châssis carbone ne va globalement pas s’arrêter, mais il va y avoir des évolutions supplémentaires", a précisé Bonora, qui n'attend pas une révolution avec ce châssis, mais essentiellement des progrès au freinage : "La base pour 2024 n’est pas une révolution par rapport à 2023, nous allons donc partir avec des châssis qui ne vont pas être très différents."

"Cependant, ce département est en évolution constante, alors nous nous concentrons sur le fait de faciliter la phase de freinage pour les pilotes, ce qui semble être notre point faible par rapport à nos adversaires. La technologie en aluminium est éprouvée depuis des dizaines d’années. Il en va de même pour le carbone dans les simulations, mais en ce qui concerne la réalisation et la gestion en piste, c’est plus complexe. Le châssis en carbone requiert des soins particuliers."

Maverick Viñales a confirmé sa volonté de progresser au freinage, mais aussi dans les phases d'accélération. "Je veux une moto pour pouvoir freiner tard, bonne au freinage, mais qui prend des virages serrés. C'est ce que je veux", a expliqué l'Espagnol au site officiel du MotoGP. "Je veux améliorer l'accélération en relevant la moto. Je suis vraiment concentré sur ça parce qu'à chaque fois que je peux le faire, j'arrive à très bien accélérer avec cette moto. J'ai beaucoup de grip par rapport à un pilotage normal. Il faut choisir la direction pour l'an prochain."

Le départ concentre l'attention d'Aprilia

Ce châssis en carbone n'était pas la seule pièce à tester chez Aprilia. Viñales s'est souvent plaint des performances de la RS-GP au départ, ce qui lui a régulièrement fait perdre des positions en début d'épreuve. Aprilia a en plus dû renoncer à un système d'embrayage utilisé durant une partie de la saison mais des progrès ont été faits au test de Valence.

"Je pense que c'est la première des priorités", a souligné Viñales face aux journalistes. "On a fait de gros progrès par rapport aux départs des week-ends précédents. C'est très bien d'avoir compris ça maintenant."

Maverick Viñales a senti des progrès dans les départs

"En fait c'est le même système que celui que l'on utilise toujours, c'est juste que la puissance arrive d'une façon totalement différente, donc ça fait une grosse, grosse différence", a-t-il précisé. "On a toujours eu du mal quand l'embrayage mord, quelques mètres après [l'envol] ça mordait d'une façon très agressive et difficile. On a amélioré cette moto et la puissance arrive d'une façon différente, donc c'est beaucoup plus facile de prendre un bon départ. C'est plus facile d'être rapide et d'être plus précis."

De nombreuses nouveautés

La marque avait également apporté une multitude de nouveautés composant le package 2024, y compris pour Raúl Fernández. Le coéquipier de Miguel Oliveira − absent, car blessé − roulait sous la bannière "équipe indépendante Aprilia" après l'exclusion de RNF et en attendant la confirmation du nouveau partenaire de la marque, qui devrait être Trackhouse, une structure déjà impliqué en NASCAR.

"Nous avons quatre motos qui ont terminé la saison avec la course de dimanche et sur lesquelles nous plaçons les mises à jour de 2024, à savoir un nouveau bras oscillant, des pièces d’aérodynamique, un nouveau moteur que va essayer Viñales", a détaillé Bonora. "Nous avons aussi des nouveautés électroniques. Dans ce box, nous nous concentrons sur des pièces de 2024 à apporter à Sepang, où vous verrez la véritable nouvelle moto, avec toutes les solutions pensées pour l’année prochaine."

Si Aleix Espargaró a dû écourter ses essais en raison de sa blessure à la jambe, Viñales a pu tester l'ensemble de ces nouveautés, notamment pour améliorer sa position sur la moto : "On a travaillé très intelligemment, pour essayer de comprendre la direction pour la saison prochaine."

Maverick Viñales

"On avait différents bras oscillants, juste pour comprendre la direction à prendre. En fait, c'était très bon parce qu'on a trouvé beaucoup de positif sur un bras oscillant donc c'est important. Après, une autre chose importante était les ailerons, et on a testé un réservoir et une selle avec des formes un peu différentes."

"C'était bien d'obtenir des confirmations parce que j'avais besoin d'être un peu plus à l'aise sur la moto. Je pense avoir progressé parce que je peux mieux piloter la moto et que je peux mettre plus de pression sur le pneu, donc je peux être plus précis."

"Je pense qu'on a très bien mené le test, on a compris beaucoup, beaucoup de choses", a ajouté Viñales, leader final après s'être partagé la tête principalement avec Raúl Fernández et, durant une demi-heure, avec Marc Márquez sur sa Ducati. "L'une des plus importantes était d'améliorer le départ et on y est arrivés, c'est très bon signe pour l'an prochain. Sincèrement, on a un niveau incroyable. On a la vitesse, il faut tout assembler durant les week-ends."

Avec Léna Buffa