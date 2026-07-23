Comment Yamaha veut faciliter l'intégration de Jorge Martín

Yamaha a choisi David Muñoz, actuellement chef mécanicien d'Álex Rins, pour travailler aux côtés de Jorge Martín et superviser la transition de l'Espagnol vers le constructeur japonais à partir de la saison prochaine.

La plupart des guidons MotoGP étant désormais pourvus pour 2027, plusieurs équipes se concentrent désormais sur la finalisation de leurs structures techniques, un domaine qui devrait connaître des changements importants cet hiver. L'un des transferts les plus marquants verra Martín rejoindre l'équipe d'usine Yamaha, où il fera équipe avec Ai Ogura.

L'Espagnol a fait ses débuts dans la catégorie reine en 2021 au guidon d'une Ducati Pramac et est resté au sein de l'écurie italienne jusqu'à ce qu'il remporte le titre mondial en 2024, avant de rejoindre Aprilia. Après deux saisons passées chez le constructeur de Noale, Martín s'apprête à rejoindre Yamaha, qui l'avait ciblé pour remplacer Fabio Quartararo suite au départ du Français vers Honda.

Selon les informations de Motorsport.com, Yamaha aurait choisi Muñoz pour diriger l'équipe de Martín et accélérer l'adaptation du leader du championnat à la M1.

Muñoz, qui travaille actuellement avec Rins, a rejoint la structure factory de Yamaha en 2020 après avoir été personnellement choisi par Valentino Rossi. Alors que le nonuple champion du monde se préparait à entamer le dernier chapitre de sa carrière en MotoGP, il avait remplacé Silvano Galbusera, son chef mécanicien de longue date, par Muñoz, qui avait auparavant fait partie de l'équipe VR46 en Moto2.

Photo de: Alexander Trienitz

Martín emmènera également avec lui son chef mécanicien de confiance, David Galacho - mieux connu dans le paddock sous le surnom de "Malaguita" -, qu'il avait déjà fait passer de Pramac à Aprilia. De l'autre côté du garage Yamaha, le scénario le plus probable est qu'Ogura hérite de Diego Gubellini, qui occupait jusqu'à présent le poste de chef mécanicien de Quartararo.

Plusieurs autres remaniements techniques dans le reste du paddock ont déjà été confirmés, notamment le transfert de Pedro Acosta chez Ducati, où il travaillera avec Cristian Gabarrini. D'autres, en revanche, attendent encore une confirmation officielle.

L'un d'entre eux concerne Nicolò Bulega, qui devrait rejoindre VR46 aux côtés de Fermín Aldeguer. L'Espagnol, qui conservera son statut de pilote d'usine Ducati, devrait travailler avec Massimo Branchini, actuellement chef mécanicien de Fabio Di Giannantonio. Bulega, quant à lui, devrait être associé à Matteo Flamigni, un autre ancien membre de l'équipe technique de longue date de Rossi qui travaille désormais avec Franco Morbidelli.

Chez Gresini, Joan Mir devrait retrouver Frankie Carchedi, avec qui il a remporté le championnat du monde de MotoGP 2020 chez Suzuki. Bien que l'équipe basée à Faenza n'ait pas encore finalisé ses projets, on s'attend à ce que Dani Holgado travaille avec Donatello Giovanotti, qui supervise actuellement le côté du garage dédié à Álex Márquez.

Márquez, quant à lui, rejoindra l'équipe d'usine KTM, bien que le nom de son chef mécanicien n'ait pas encore été décidé. La même incertitude plane également sur la composition de l'équipe technique de Di Giannantonio pour la saison prochaine.