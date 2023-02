"L'année commence d'une façon totalement différente" pour Ducati

Charger le lecteur audio

Nouvelle année et même tendance, pour le moment : la première journée du test de Sepang, qui réunissait tous les pilotes MotoGP pour la première fois depuis l'entrée dans la pause hivernale en novembre, a livré un classement très similaire à ce que l'on connaissait en 2022 puisque sept Ducati se sont positionnées aux neuf premières places.

Les regards se sont en particulier tournés vers Pecco Bagnaia, qui a étrenné son numéro 1 de Champion du monde. Mais plus que l'émotion que cela a pu lui procurer, ce que le pilote italien retient de cette journée en piste, c'est l'état d'esprit totalement nouveau qui est le sien. "C'est surtout du travail réalisé dont je suis content parce que cette année commence d'une façon totalement différente par rapport à l'année dernière", commente-t-il ainsi tout sourire auprès du site officiel du MotoGP.

Ducati avait en effet connu une reprise mouvementée en 2022, avec un nouveau moteur recalé par Bagnaia, avant un début de championnat assez instable. Désormais, c'est la sérénité qui prime dans le clan italien et le constructeur a promis de faire preuve de prudence et de s'autoriser à écarter toute nouveauté qui serait jugée trop risquée. "On a tous retenu la leçon de l'année dernière", assure le pilote. "La nouvelle moto ne représente pas un gros changement. Je me suis bien senti dès mon premier run et tout le travail qui a été fait cet après-midi en pneus usés a été très positif."

"Je suis très positif au sujet du travail réalisé aujourd'hui, au niveau du carénage, du moteur, de tout", poursuit Bagnaia. Et on comprend vite que c'est le moteur qui a concentré la plus grande partie de l'attention ce vendredi. "L'ancien date de 2020 et on est maintenant au niveau maximum de cette moto", rappelle-t-il, sachant qu'avant la version 2022 dont il n'avait pas voulu, le championnat avait gelé le développement moteur dans le contexte du COVID-19. "La nouvelle moto a de très bonnes choses, mais elle reste un peu agressive à l'accélération ; il faut dire que l'ancienne était vraiment très douce. On travaille donc pour comprendre ce que je dois faire dans le pilotage car elle est différente."

S'il juge que "du très bon travail" a été fait aujourd'hui sur ce point, "c'est le cas aussi avec le carénage", assure Bagnaia, qui a pu en comparer trois de taille différente, dans la continuité de ce que l'on a vu lors du Shakedown Test. "Je me suis bien senti avec les trois. Il est certain qu'avec le plus gros, il faut piloter différemment et faire des choses différentes avec les réglages, mais on peut arranger ça durant ces deux jours, cette piste est très bonne pour ce genre de choses. Pour le moment, c'est avec le plus ancien que je me suis senti le mieux, mais les sensations étaient très similaires et tout allait bien aussi avec le nouveau et des pneus usés", explique-t-il, ajoutant que cette nouveauté la plus radicale sur le plan aérodynamique représente une amélioration au freinage "ce qui est une bonne chose pour la Ducati".

Le pilote italien sent toutefois qu'il doit modifier sa façon de piloter, contraint d'être "plus sur la moto et moins en dehors dans les longs virages". Il ajoute : "Je pense que [le nouveau carénage] a un très bon potentiel, mais il faut que je bouge plus sur la moto, et c'est aussi dû au moteur. C'est donc un mélange de choses à comprendre pour le moment." Le verdict ? "Pour le moment, la nouvelle moto a plus ou moins le même potentiel que l'ancienne − j'ai fait mon chrono avec la nouvelle − mais il y a des domaines à améliorer." Mais pas de panique, le travail ne fait que commencer. "Quand on utilise une moto pendant trois ans, tout est parfait. Là, ce n'est que la première sortie et on a déjà beaucoup progressé aujourd'hui."

"Pour le moment, je retiens plus le positif que le négatif alors on peut être satisfaits de cette première journée", ajoute Pecco Bagnaia, cinquième du classement du jour et qui pointe que cette bonne entame se traduit dans les chronos : "L'année dernière, j'avais fini la première journée en 2'00"0 avec un time attack et aujourd'hui, sans time attack, j'étais déjà plus rapide. Je suis content de ça mais il faut qu'on travaille beaucoup, comme tout le monde. Je suis content de cette première journée mais je ne veux pas être trop positif à tous les niveaux, je veux juste garder mon calme."

Bastianini et Bezzecchi sur la version 2022

De l'autre côté du stand, Enea Bastianini souffle après avoir connu "une journée difficile", lui qui a eu besoin de quelques tours pour retrouver sa confiance et qui a surtout dû se confronter à une nouvelle charge de travail. Car la nouveauté pour le troisième du championnat 2022 provient surtout de ce rôle de pilote officiel qui prend toute son ampleur durant cette phase d'évaluation des nouvelles pièces et de préparation de ce que sera le prototype utilisé en course, un travail auquel il n'a jamais été associé jusqu'à présent.

Au sujet des nouvelles pièces qu'il a testées, le pilote italien s'est fait normand − "certaines choses sont bonnes, d'autres un peu moins" − mais c'est avec le sentiment de disposer d'une moto "compétitive dans l'ensemble", que ce soit sur le rythme ou le tour lancé, et offrant "une bonne base pour l'avenir" qu'il a bouclé sa journée.

LIRE AUSSI - Quartararo s'attend à voir Bastianini en lutte pour le titre

Bastianini a encore beaucoup roulé avec la version 2022 de la moto par rapport à certains de ses adversaires qui ont vite basculé sur le nouveau modèle, et il a d'ailleurs signé son meilleur temps (le troisième du jour) avec cette GP22. Il estime néanmoins que la nouvelle machine a "plus de potentiel" et attend désormais de pouvoir creuser la question dans les prochains jours. "Avec certaines pièces, mes sensations étaient meilleures mais il faudra qu'on comprenne plus de choses demain. Le premier impact de la nouvelle moto a été bon, ensuite on a testé le carénage et d'autres pièces mais il faut qu'on fasse des comparaisons avec plus ou moins de chaleur, et il faudra en faire aussi sur une autre piste."

Le meilleur temps est revenu à Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, lui, découvre la GP22 et sait qu'il s'agira de sa moto pour la saison. Mais l'exemple de ce qu'a réalisé Enea Bastianini l'an dernier avec un modèle de la saison précédente peut justement être une bonne inspiration pour le pilote VR46. C'est en tout cas lui qui a établi le meilleur temps aujourd'hui, grâce à une attaque menée au bon moment.

"On a essayé de beaucoup travailler avec le pneu medium, qui n'était pas celui de la course ici. On a donc eu du mal toute la journée, mais quand j'ai monté un pneu soft ça a été beaucoup mieux. En changeant simplement de pneu, la moto s'est révélée fantastique", explique-t-il.

Et le Rookie de l'année 2022 semble déjà avoir les idées claires pour la suite. "Je me sens bien. Pour le moment, j'ai encore un peu de mal à avoir toute la confiance nécessaire dans l'arrière, en particulier au freinage. J'ai la sensation que cette moto a beaucoup de potentiel par rapport à celle de l'année dernière, mais je n'utilise pas encore ces points forts de la meilleure façon. C'est en tout cas très bon pour faire un chrono ; pour établir un rythme de course, ce sera plus dur, mais j'y travaille."