La "petite différence" qui aide parfois la Ducati GP23 face à la GP24

La Ducati est incontestablement la meilleure machine du plateau cette année et les statistiques démontrent que la deuxième moto la plus performante est... la Ducati. Avec le modèle 2024, l'équipe officielle et Pramac, ont cumulé 1122 points, Gresini et VR46, qui disposent de la GP23 de la saison passée, en ont inscrit 656, plus que les équipes de KTM (432 points à elles deux) ou d'Aprilia (415), et évidemment celles des constructeurs japonais, nettement distancées.

Cet affrontement entre les deux versions de la Ducati est clairement en faveur du modèle le plus récent, par définition plus avancé techniquement, et qui a pu évoluer en cours de saison pour tirer pleinement profit du nouveau pneu arrière, un élément qui semble particulièrement faire la différence cette année.

Lire aussi : MotoGP Ducati dominateur grâce à sa maîtrise du nouveau pneu arrière ?

Pendant l'été, la GP23 a semblé décrocher dans les performances et le pilote le plus performant à son guidon, Marc Márquez, a régulièrement évoqué un arrière qui "pousse" vers l'avant, un effet de la moins bonne exploitation du nouveau pneu qui trouble les phases de freinage. Pour autant, la GP23 a aussi ses propres forces.

Après sa remontée au GP d'Indonésie, Pecco Bagnaia a décrit un dépassement plus simple sur Franco Morbidelli, qui dispose de la même machine que lui et permettait de mieux anticiper ses mouvements, que sur Marco Bezzecchi, en piste avec la moto de l'an passé. "C'était presque impossible de doubler Bezzecchi, avec la GP23 ils ont un peu plus de motricité que nous et c'était dur", a précisé le double champion du MotoGP.

"Depuis le début de l'année, je dis que la GP23 a plus de motricité que notre moto", a détaillé Bagnaia en conférence de presse. "Sur ce genre de circuit, ça a plus d'influence sur l'accélération parce que l'adhérence n'est pas très forte à l'arrière. Dans cette partie de l'accélération, la GP23 en a un peu plus. Je ne dis pas que c'est un gros avantage, mais c'est une petite différence qui peut aider dans certaines situations."

Un désavantage selon Bezzecchi

Marco Bezzecchi a confirmé cette différence, y voyant plutôt un désavantage pour sa machine. "C'est vrai, mais la 'traction' en entrée est un gros problème pour nous", a expliqué le pilote VR46, qui avait déjà décrit des soucis en milieu de courbe en raison de la nouvelle construction du pneu arrière cette année, et constate toujours cette différence en faveur de la moto la plus récente.

"[La GP24] est meilleure pour s'arrêter et tourner, ensuite il y a certainement quelque chose de moins en traction mais quand on a des pneus neufs, en particulier à l'avant, on peut essayer de rester avec eux en entrée et ensuite en sortie on peut gagner quelque chose."

Marco Bezzecchi et Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Par contre, quand le grip baisse à l'avant, on est détruits et ils sont fantastiques, si bien qu'ils n'ont pas besoin de traction à l'arrière. Ils arrivent à emmener de la vitesse en entrée et de la vitesse de passage et ensuite ils sont doux sur les gaz, donc à la fin ils ont aussi plus de traction. La moto a un très bon grip."

Bezzecchi voit cet élément comme une "caractéristique de la moto", qui a ses forces et ses faiblesses : "Notre moto a plus de grip sur l'angle et c'est bien mais pour tourner et s'arrêter c'est très mauvais. Donc on a du mal, tous les pilotes de la Ducati de 2023 se plaignent du même problème. Il y a des pistes sur lesquelles j'ai réussi à ajuster un peu ça, et d'autres sur lesquelles j'ai eu un peu plus de mal, mais dans l'ensemble la caractéristique est celle-là."

Quant à Marc Márquez, il préfère attendre de découvrir le modèle 2024 pour se prononcer sur des différences. "Je répondrai à cette question à Valence, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas", a assuré l'Espagnol, jugeant normal que la Ducati ait évolué dans le bon sens cette année : "Évidemment, la moto parfaite n'existe pas. Certaines motos vont être meilleures sur certains points et moins bonnes sur d'autres… Le plus important, c'est d'essayer de trouver la moto la plus équilibrée. S'ils sont passés à la GP24, ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux."

Pour le GP du Japon, Marquez s'attend à une différence assez nette entre les deux versions de la moto : "Normalement, le plus gros désavantage est quand le variateur de hauteur est activé, et ici on l'active pas mal."

Avec Léna Buffa et Ruben Carballo Rosa