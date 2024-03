Franco Morbidelli en route vers le GP du Qatar

Franco Morbidelli devrait bel et bien disputer le Grand Prix du Qatar. Encore incertain la semaine dernière, l'Italien a visiblement reçu le feu vert de ses médecins pour remonter sur une MotoGP et prendre part au premier week-end de compétition de la saison, puisque Pramac a annoncé qu'il faisait le déplacement vers Losail ce mercredi.

Le 30 janvier dernier, Morbidelli a lourdement chuté lors d'essais à Portimão avec la Ducati Panigale V4S, avec les pilotes du WorldSBK et plusieurs représentants du MotoGP. Tombé sur la tête et resté inconscient dans les premiers instants, il a d'abord été secouru par Marc Márquez et son frère Álex, les premiers arrivés sur les lieux, avant d'être pris en charge par les équipes médicales.

Lire aussi : MotoGP Comment les frères Márquez ont secouru Franco Morbidelli

Un scanner a révélé un petit caillot de sang au niveau du cerveau et le pilote a passé deux jours à l'hôpital de Faro avant de pouvoir rentrer chez lui. Les médecins lui ont cependant préconisé un mois de repos, ce qui l'a privé des tests effectués à Sepang et à Losail au mois de février, même s'il a pu faire le déplacement sur le second circuit afin de suivre les avancées de Pramac, qu'il rejoint cette année.

Morbidelli abordera la saison avec une expérience très limitée de la Ducati, qu'il n'a pilotée que durant une journée à Valence juste après la fin de la saison 2023. Sa chute à Portimão l'a empêché de prendre le guidon de la dernière version de la Desmosedici, un gros désavantage après cinq saisons à piloter des Yamaha, chez SRT puis dans l'équipe officielle.

Le triple vainqueur de courses en MotoGP doit faire ses preuves puisqu'il se doit de relancer sa carrière en disposant de la Ducati, dominatrice ces deux dernières années, alors qu'il a lui même accumulé les difficultés depuis une blessure au genou avant le début de la saison 2021. Lors de la présentation des nouvelles couleurs de Pramac, il a fait part de sa volonté de vite trouver les marques sur sa moto, sans savoir de combien de temps il aura besoin.