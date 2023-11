Márquez sur une Ducati : "Un challenge, pas un problème" pour Pramac

Depuis l'annonce de l'arrivée de Marc Márquez chez Gresini la saison prochaine, la façon dont l'octuple Champion du monde s'intégrera dans l'armada Ducati intrigue. Habitué à concentrer toute l'attention chez Honda, il n'aura aucun traitement de faveur et devra même composer avec une moto vieille d'un an, Gresini n'étant pas le principal partenaire de Ducati.

Ce statut revient à l'équipe Pramac et le team manager de cette dernière, Gino Borsoi, n'a aucun doute sur la capacité de Márquez à briller sur la machine avec laquelle Pecco Bagnaia et Jorge Martín se disputent le titre 2023. Il ne s'inquiète pas non plus de l'influence de Márquez chez Ducati, estimant même que sa présence sera susceptible de tirer la marque vers le haut, comme pourraient le faire les pilotes VR46.

"Je pense que [Gigi] Dall'Igna a déjà dit quelque chose à ce sujet", a déclaré Borsoi à Motorsport.com, en référence aux propos du directeur général de Ducati Corse, qui ne s'inquiétait pas de changements dans les rapports de force actuels. "C'est intéressant, mais cela pourrait aussi être une arrivée problématique pour l'équilibre de la 'faune' de Ducati. Il y a déjà beaucoup de pilotes chez cette marque, maintenant un autre arrive, qui sera devant dès la première minute."

"C'est sûr qu'il va aider à hausser le niveau, mais il pourrait aussi y avoir un autre pilote qui privera l'équipe d'usine et nous, Pramac, de résultats. [...] Il ne faut pas oublier Marco Bezzecchi et Luca Marini qui se débrouillent très bien chez VR46. Ils seront dans l'équation, donc ce sera plus dur pour eux."

Borsoi pense que l'expérience de Márquez sera utile à l'ensemble du clan Ducati : "[Il est] bienvenu s'il nous aide à progresser, il faut voir cela comme un challenge, pas un problème. Il y aura un problème si en fin de saison, on joue le championnat face à lui ! [rires] Jusque-là, je pense qu'il peut nous aider à progresser."

Márquez a renoncé à un salaire estimé à 15 millions d'euros chez Honda pour disposer d'une Ducati qui ne sera même pas dans sa version la plus récente. Ce choix de carrière inconcevable quand l'Espagnol survolait le MotoGP avec Honda ne surprend pas Borsoi, convaincu que la domination des machines italiennes ne cessera pas de sitôt.

"C'est normal, il reste le meilleur et un vainqueur comme Marc veut la meilleure moto. La Ducati est celle qui gagne aujourd'hui, et avec la façon dont ils travaillent et la structure en place, je vois une belle période devant nous avec cette moto. Elle est facile à piloter et quand on arrive sur un circuit, 90% des réglages sont prêts."

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova