Miller : une chute coûteuse mais un "gros boost de confiance"

Jack Miller est passé par toutes les émotions au Red Bull Ring, entre de bonnes performances et une chute qui lui a tout fait perdre en course. Contraint de passer par la Q1, l'Australien y a signé le meilleur temps et il a confirmé en Q2 en prenant la cinquième place, égalant son meilleur résultat de la saison.

Lors du sprint, il a profité de la chute de Marc Márquez mais a été doublé par Enea Bastianini, et a conservé la cinquième place sous le drapeau à damier. La course principale se présentait aussi bien puisque Miller est remonté au quatrième rang en début d'épreuve. Il a été doublé par Brad Binder et Marco Bezzecchi et tentait de contenir Marc Márquez lorsqu'il est tombé à la chicane. Le pilote KTM est reparti mais n'a pas pu inscrire des points, franchissant la ligne d'arrivée en 19e position.

"J'ai juste attaqué un peu trop fort", a résumé Miller, interrogé par le site officiel du MotoGP. "J'essayais de rester là, j'étais doux sur la moto, surtout [aux virages] 3 et 5, j'essayais de préserver le côté droit du pneu. Je faisais un peu le yo-yo avec les autres mais j'essayais de rester dans la lutte, de jouer sur la durée, mais je n'ai pas réussi. C'est devenu un peu chaud, l'avant a commencé a bougé et c'était fini. J'ai pu relever la moto et repartir."

"Je n'ai pas renoncé, j'ai attaqué jusqu'à la fin et sincèrement, j'aurais aimé rester là. Je me sentais vraiment fort en fin de course, la moto se comportait plutôt bien considérant qu'elle avait un guidon tordu et quelques ailerons cassés. Les pneus sont restés en bon état et on était les plus rapides dans les six derniers tours. Je me demande ce qui aurait été possible mais au moins, on a retrouvé la performance ce week-end. C'est un gros boost de confiance."

Cette prestation encourageante survient alors que Jack Miller vit une saison difficile. S'il avait conservé sa position, il n'aurait décroché que son deuxième top 10 de l'année, le premier depuis le Portugal. Ces dernières semaines, il a beaucoup travaillé pour retrouver confiance sur sa moto, et les premiers résultats ont été vus au Red Bull Ring.

"C'était acceptable", a expliqué Miller face aux journalistes. "Je ne peux pas me plaindre. La moto a été performante tout le week-end, c'est dommage que je ne sois pas resté dessus [en course] mais je suis content d'avoir montré de bonnes choses ce week-end."

Jack Miller n'est pas longtemps resté quatrième à Spielberg Photo de: KTM Images

"On a construit les choses par étape depuis la Catalogne", a-t-il ajouté. "On a essayé de construire la confiance, de construire une base avec laquelle je suis à l'aise et je pense qu'on y est. On a une certaine confiance sur la moto. [Après la course], c'est un peu chiant mais c'est la course. Quand tu attaques..."

"Je sacrifiais un peu les accélérations juste pour essayer d'être encore là à la fin, je jouais dans la durée. On n'a pas pu le montrer [dimanche] mais c'est le risque que tu prends. Quand tu sacrifies un peu les sorties, du dois attaquer plus à l'entrée et ça m'a piégé. C'est comme ça. Mais c'est vraiment sympa de se battre jusqu'à la fin pour une Q1, une Q2. J'ai pris la cinquième place [du sprint] et j'étais vraiment confiant pour être encore cinquième [en course]."

Avant sa chute, Miller a eu un léger contact avec Márquez, qui a touché sa roue arrière... mais il n'en savait rien : "Un coude contre un pneu, on ne le sent pas."

En attendant de décrocher un bon résultat en course, Miller continue les discussions avec Pramac pour son avenir. Pendant le week-end, Paolo Campinoti, patron de la future équipe satellite de Yamaha, a confié à Canal+ que son retour était assuré à "95%". Il devrait faire équipe avec Miguel Oliveira, dont l'arrivée est conclue à "90%" selon Campinoti.