Une "course positive" pour Morbidelli malgré le contact avec Márquez

Franco Morbidelli n'a pas véritablement pu montrer ce dont il était capable à Spielberg. Après avoir connu son "meilleur vendredi depuis le début de l'année", conclu à la deuxième place entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín, une erreur en qualifications l'a relégué à la neuvième place sur la grille. Lors du sprint, le pilote Pramac est immédiatement remonté au sixième rang, avant d'être doublé par Enea Bastianini et de profiter de la chute de Marc Márquez. Il était donc toujours sixième à l'arrivée.

"C'était vraiment une bonne journée et un bonne course en particulier", commentait Morbidelli à l'issue du sprint. "On était suffisamment performants pour la quatrième place. Malheureusement, on n'a pas pu la prendre parce que j'ai trop attendu derrière Jack [Miller] et j'ai eu ce contact avec Enea. J'ai perdu trop de temps pour revenir et avoir une nouvelle chance. En tout cas, j'avais une bonne vitesse."

"J'ai manqué mon tour en qualifications, j'ai fait une erreur au virage 9 et j'ai perdu une chance de partir cinquième. C'était l'objectif de la matinée mais on ne l'a malheureusement pas atteint. C'était une course acceptable vu notre niveau actuel."

Lors de la course principale, Morbidelli a une nouvelle fois connu un incident au départ, en ne pouvant pas éviter Marc Márquez, alors à une vitesse plus faible puisqu'il n'a pas pu enclencher son holeshot device à l'avant. Le contact a été léger mais a suffi à l'envoyer hors piste. Morbidelli estime qu'il ne pouvait rien faire pour éviter son rival.

"C'était un épisode malheureux. Marc était à une vitesse différente parce qu'il n'a pas engagé le variateur de hauteur à l'avant. Quand je suis arrivé, il est allé sur la gauche, peut-être pour éviter Jack, et on a eu un contact."

L'incident a "définitivement" gâché la course de Morbidelli, contraint à un festival de dépassements jusqu'à la huitième place, arrachée à Aleix Espargaró dans le tout dernier tour. Il se réjouit néanmoins de performances "vraiment utiles" pour la suite.

"J'étais 18e et pour revenir, c'est c'était compliqué de doubler les autres. La pression du pneu avant a atteint des sommets, les performances de tous les éléments ont décliné mais on a quand même pu remonter jusqu'à la huitième place. C'était quand même une course positive pour nous."