Le pari manqué de Morbidelli au Japon met fin à une série cette saison

Franco Morbidelli n'a rien à perdre et il l'a montré sous la pluie de Motegi, dimanche dernier. Les conditions les plus délicates sont celles qui peuvent créer le plus d'opportunités, et le pilote italien le sait. Alors, pour son dernier GP du Japon au guidon d'une Yamaha, il a joué son va-tout.

Lorsque le premier tour a touché à sa fin et que le peloton de motos équipées de pneus slicks s'est engouffré dans la pitlane pour un spectaculaire saut de cabri des pilotes sur des machines réglées pour la pluie, Morbidelli a fait partie des rares à ne pas rejoindre son stand. À l'instar de Michele Pirro, Fabio Quartararo, Stefan Bradl et Cal Crutchlow, il est resté en piste. Et il a même prolongé l'expérience bien plus longtemps que ses acolytes, puisqu'il a ainsi continué à tourner sur la piste de plus en plus mouillée de Motegi pendant sept tours, jouant les équilibristes avec ses pneus lisses.

"J'ai essayé de suivre une stratégie différente et de rester en piste en pneus slicks. Il pleuvait, mais j'espérais que ça allait s'arrêter. Ça n'a pas été le cas, cependant c'était une stratégie du tout pour le tout, qui n'a finalement pas payé", a résumé Franco Morbidelli, un temps troisième avant de dégringoler dans la hiérarchie.

Il était avant-dernier lorsqu'il a enfin changé de moto, ne devançant plus que Maverick Viñales, qui subissait un lourd retard après son excursion hors piste au départ. À partir de là, le pilote Yamaha s'est senti à l'aise, toutefois il était désormais trop distancé pour mener la moindre bataille et il en a été quitte pour cinq tours en solitaire, jusqu'au drapeau rouge brandi face à des conditions devenues trop dangereuses.

Dix-huitième quand la course a été interrompue, il a ensuite gagné une place à la faveur du déclassement de Johann Zarco. Mais cela ne changeait rien au verdict : pour la première fois cette année, il n'a pas atteint les points.

La veille, la course sprint s'était déjà révélée décevante pour Franco Morbidelli. Qualifié 16e, il s'est trouvé en lutte contre Augusto Fernández et Miguel Oliveira, avant de subir le dépassement de Fabio Quartararo dans l'avant-dernier tour, mais pour une 15e place qui ne lui aurait de toute façon rien rapporté.

Le pilote italien avouait alors que la déception était plus forte que lors d'autres épreuves mal récompensées : "Oui, parce que c'est le Grand Prix à domicile pour Yamaha et ne réussir à faire pratiquement rien c'est dommage, aussi bien pour les Japonais que pour les pilotes."

"Cela a été un des week-ends les plus compliqués de la saison jusqu'ici", a résumé Massimo Meregalli, directeur de l'équipe Yamaha. "Nous avons connu des qualifications difficiles, un sprint compliqué et la course [de dimanche] a été interrompue à cause d'une grosse pluie rendant les conditions de piste mauvaises. Nous étions complètement d'accord avec la décision de stopper la course au drapeau rouge lorsque cela a été fait. Il n'y a pas grand-chose à en dire, nous allons tourner la page après cette course."

Franco Morbidelli était le seul à avoir marqué des points à chaque Grand Prix jusqu'à cette 16e manche. La saison dernière, alors qu'une seule course se disputait à chaque week-end, c'est aussi au Japon que s'était interrompue la série de points du dernier pilote à s'être toujours classé jusqu'alors dans le top 15, en l'occurrence Aleix Espargaró. Il s'agissait à l'époque de la 16e manche du championnat.