Morbidelli a senti la victoire possible à Misano

Le retour progressif de Franco Morbidelli vers les avant-postes a franchi un nouveau cap le week-end dernier, lorsqu'il a animé le haut des classements à Misano. Sur une piste qu'il connaît comme sa poche, l'Italien a retrouvé la pleine maîtrise de son pilotage, lui qui a beaucoup pâti d'une très grosse chute ayant marqué un coup d'arrêt dans sa préparation du championnat et son adaptation à la Ducati, en janvier dernier.

Samedi, il s'est qualifié en première ligne puis a obtenu une première médaille en terminant troisième de la course sprint. Ce résultat qui sonnait comme un soulagement était aussi un moteur, Morbidelli souhaitant poursuivre sur sa lancée pour faire encore mieux le lendemain lors de la course principale. Seulement, cela s'est traduit par une chute, lorsqu'il a tenté d'abattre ses cartes à l'arrivée de la pluie, dimanche. "J'espérais que la pluie allait s'arrêter et je voulais faire la différence à ce moment-là, mais j'ai trop poussé", a-t-il avoué.

Il se trouvait alors en troisième position, avec devant lui les deux premiers hommes du championnat et derrière lui un trou de trois secondes. Il s'était déjà débarrassé de Pedro Acosta après leur combat en début de course, et se sentait pousser des ailes. "C'est dommage. J'ai fait une erreur, j'ai décidé de ne pas trop me retenir. Après les gouttes de pluie, j'ai décidé de ne pas tellement ralentir, je voulais essayer pour voir si ça allait tenir. Mais clairement, c'était une grosse erreur."

"Je cherchais un moyen de dépasser Jorge [Martín] et Pecco [Bagnaia] et j'ai pensé que le moment de la pluie allait être parfait pour moi. J'ai donc décidé de ralentir moins qu'eux, mais c'était le mauvais choix parce que je suis tombé", a ajouté le pilote italien, deuxième du championnat il y a quatre ans, qui n'a eu aucun mal à admettre que c'est la tentation de renouer avec la victoire qui l'a poussé à dépasser la limite : "Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné et j'en ai clairement senti le potentiel aujourd'hui, alors j'ai voulu prendre ce risque mais ça n'a pas payé."

Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné et j'en ai clairement senti le potentiel, alors j'ai voulu prendre ce risque.

"Une erreur comme celle-ci ne va certainement pas obscurcir le week-end extrêmement positif qu'on a fait. J'ai été très rapide, y compris en course", ajoutait-il néanmoins. Et dès sa chute, il a "d'emblée pensé à la prochaine course de Misano" dont il espère qu'elle lui donnera l'occasion de se rattraper la semaine prochaine.

Un test réussi et bientôt un deuxième Grand Prix

Sa déception, il l'a vite avalée, de retour en piste lundi pour une journée de test dont il a été l'un des plus actifs et, à nouveau, l'un des plus performants. "C'est génial ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas été là alors c'est génial d'être en haut toute la journée et de penser à faire de grandes choses. Ça a été un super week-end et une super journée de test aussi."

Franco Morbidelli a signé le deuxième temps du test post-course, à Misano. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette journée était aussi un rendez-vous précieux pour Morbidelli, qui continue de courir après le temps perdu en début d'année pour renforcer la cohésion avec son équipe. "On a à nouveau travaillé avec l'équipe pour mieux opérer ensemble. En fait, c'était ma deuxième journée de test avec l'équipe et cette moto, c'était donc très utile pour moi de passer toute la journée à parler de réglages et de choses dont j'ai besoin sur la moto, avec un team avec lequel je suis de plus en plus en phase et qui fait un travail merveilleux pour tout ajuster selon mes souhaits. Ça se reflète aussi dans la vitesse qu'on a en piste. C'était une journée dont on avait vraiment besoin et le travail qu'on a fait a été très bon."

Lui qui sentait avoir le potentiel pour gagner dimanche, il se tourne maintenant vers le deuxième Grand Prix prévu à Misano, la semaine prochaine, avec des ambitions toujours plus grandes : "Des journées comme celle-ci donnent une grande confiance. Quand on arrive à être rapide toute la journée, avec différents réglages et différents pneus, ça donne beaucoup de confiance. Il faudra voir d'où on partira le week-end prochain, mais à mon avis on est clairement en bonne voie."

En quittant Misano, pour quelques jours seulement, après avoir aussi travaillé sur l'évaluation de pièces aérodynamiques et, surtout, sur ses réglages, il annonçait un objectif clair pour le prochain Grand Prix : "Essayer de rééditer ça et de faire encore mieux."

Morbidelli sait aussi qu'il est désormais sur de bons rails pour bien finir la saison. "J'ai clairement un feeling particulier avec cette piste mais j'espère aussi avoir trouvé la clé pour être aussi performant sur le reste de l'année", a-t-il souligné. Et cette dynamique concerne également la saison suivante, puisqu'il changera d'équipe mais conservera sa GP24. "Plus je suis compétitif cette année, mieux c'est pour moi cette année et aussi pour l'année prochaine."