Zarco a transformé son sprint en répétition pour la course

Les week-ends difficiles s'enchainent pour Honda. Auteur du 20e temps en qualifications et sans aucun espoir pour la course sprint, qui ne récompense qu'un top 9 totalement inaccessible pour la moto japonaise actuellement, Johann Zarco a ainsi préféré préparer la course, et donc utiliser le pneu medium à l'arrière, avec lequel il est de toute façon plus à l'aise depuis le début du week-end

"[Une course] achevée, c'est important", a souligné Zarco sur Canal+. "Intéressant d'avoir roulé sur ce pneu medium. Mon feeling était bon, le feeling initial, je pense qu'il peut avoir une bonne constance, il peut me donner du bon feeling et au niveau chrono, je n'avais pas une grosse différence avec le soft, en tout cas sur la régularité. Donc, au moins, ça nous a aidés pour [la course principale]."

"Après, il y a un petit bout de pneu qui s'est enlevé et la moto a quand même vibré, même avec le medium arrière. J'espère qu'il n'y aura pas ça demain parce qu'à ce moment-là, ça pourra me permettre d'être encore plus à l'aise."

"Le problème du tendre, c'est que j'avais trop de vibrations", a ajouté le pilote LCR lors de sa rencontre avec les journalistes. "J'en ai même eu avec le medium, mais un petit peu moins. C'est une manière de préparer la course de [dimanche], de ne pas être surpris de choisir le medium et peut-être se tromper, parce qu'on sait que la neuvième place, pour l'instant, elle n'est pas possible sur une [course] sprint, du coup le sprint reste des essais."

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco a été le deuxième pilote Honda à l'arrivée, en prenant la 16e place, deux positions derrière Joan Mir. Un résultat identique serait insuffisant pour marquer des points ce dimanche et le Français reconnaît qu'il est "difficile d'aller plus vite" actuellement.

"Au niveau du rythme, je suis même allé plus vite que ce qu'on avait prévu, de 3-4 dixièmes à chaque tour, donc c'est que ce n'était pas mal au niveau de la perf pilote. [Joan] Mir s'est bien débrouillé aussi, il a roulé fort. J'espère, [ce dimanche], être un poil mieux ce serait bien, ou une meilleure gestion et avoir un petit point de récompense."

Zarco estime néanmoins avoir des chances de points : "Oui, carrément. [...] On voit qu'un rythme en petits 1'33, eh bien, ça ne mène nulle part, ça fait encore trop loin. S'il y a moyen de trouver plusieurs tours en dessous des 1'33, là il y a moyen de prendre des points."

Avec Fabien Gaillard