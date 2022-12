Loubet disputera l'intégralité de la saison 2023 chez M-Sport

Charger le lecteur audio

Alors que les équipages sont déjà définis chez Toyota et Hyundai, M-Sport commence enfin à savoir quels seront les pilotes de ses Ford la saison prochaine. Après avoir confirmé le retour dans ses rangs d'Ott Tänak la semaine dernière, l'équipe britannique a annoncé que Pierre-Louis Loubet disputerait sa première campagne complète en 2023. Une promotion du Français était attendue après ses sept rallyes très convaincants dans la Puma cette année, lui qui a piloté des Hyundai les années précédentes.

Quatrième en Sardaigne puis en Grèce, Loubet a convaincu M-Sport de l'aligner sur l'intégralité de la saison 2023, une grande première pour le pilote corse de 25 ans. "C'est un rêve qui devient réalité pour moi, j'en rêvais depuis mon enfance", a commenté Loubet. "C'est vraiment fantastique de disputer ma première saison complète, et de me consacrer à ma plus grande passion tous les week-ends."

"Disputer toute la saison retire beaucoup de pression parce que je sais que j'aurai 13 rallyes pour montrer tout mon potentiel, et cela me donne l'espace pour grandir et apprendre. En 2023, mon premier objectif sera de finir chaque épreuve, de prendre de l'expérience et d'apprendre comment attaquer et chercher la vitesse maximale."

"J'ai toujours voulu être un pilote officiel et marquer des points chez les constructeurs pour M-Sport, et je suis ravi qu'ils croient en moi de cette façon. Un grand merci à Malcolm [propriétaire de l'équipe] et Richard [Millener, team manager] qui ont fait un travail fantastique pour moi. Je suis ravi de travailler à nouveau avec M-Sport, et ce sera très particulier d'avoir Ott pour coéquipier."

Pierre-Louis Loubet a pris la quatrième place du Rallye de Sardaigne cette année

Richard Millener s'est dit "impressionné" par les performances de Pierre-Louis Loubet cette année et voit chez lui un potentiel à débloquer : "Il a toujours montré sa volonté d'apprendre et de surpasser les expériences précédentes, et c'est ce qui en fait le candidat idéal pour une saison complète. Sa carrière en Rally1 en est naturellement à ses débuts et une saison charnière l'attend."

"Pierre-Louis a vraiment l'esprit d'équipe et est rapidement devenu un membre clé de la famille M-Sport. Sur le plan personnel, je suis impatient de voir ce que nous réussirons ensemble l'an prochain ; j'espère sincèrement qu'il décrochera un premier podium amplement mérité."

Nicolas Gilsoul en copilote

Pierre-Louis Loubet disputera la saison 2023 avec un nouveau copilote puisque Vincent Landais, qui l'épaulait depuis 2015, s'est associé à Sébastien Ogier. Le week-end dernier, Loubet a disputé le Rallye Hivernal du Dévoluy avec Nicolas Gilsoul, ancien copilote de Thierry Neuville, et les deux hommes occupaient la deuxième position avant d'être stoppés par une casse mécanique. L'expérience ayant été positive, Gilsoul épaulera bien le Corse en 2023.

"Je suis très heureux d'être de retour en WRC, surtout avec un très bon package, avec un jeune pilote prometteur, une voiture de pointe et des Champions du monde comme coéquipiers", a souligné Gilsoul. "Pour moi, l'essentiel est de prendre part à la totalité du calendrier du WRC."

"J'ai rencontré Pierre-Louis l'an dernier dans un camp d'entraînement en France, il était dans une situation difficile à cette époque et j'ai été impressionné par sa force mentale pour montrer sa vitesse, cette année en particulier. Nous avons disputé un rallye national ensemble le week-end dernier et son talent au volant a immédiatement suffi à me convaincre."

M-Sport n'a pas précisé si une troisième voiture serait engagée à l'année en 2023. Des négociations étaient prévues avec Gus Greensmith cette semaine, en vue d'une possible prolongation du Britannique. On sait en tout cas que cette potentielle troisième place ne reviendra pas à Oliver Solberg, qui a tenu des discussions avec l'équipe mais s'est finalement engagé en WRC2 pour piloter une Skoda.

Un nouveau programme partiel avec Sébastien Loeb est également à l'étude mais une présence au Monte-Carlo, remporté par le nonuple Champion du monde en 2022, s'annonce "difficile" selon Millener, d'autant plus que les équipes n'ont que jusqu'à vendredi pour finaliser les inscriptions à cette épreuve.

Le plateau 2023 du WRC