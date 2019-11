Depuis le jour de ses 15 ans et jusqu'à hier, Jorge Lorenzo aura passé 18 saisons en Championnat du monde, remportant cinq titres et 68 victoires. Premiers succès, premiers titres, puis ses débuts tonitruants en MotoGP et des périodes parfois plus difficiles : revenons sur les 15 moments marquants de la carrière du pilote espagnol.