Albon : J'ai dû "tenir ma langue" sur le poids de la Williams

Ayant pris du retard dans la production de sa F1 2024, l'écurie Williams a commencé la saison avec une monoplace beaucoup trop lourde. Bien que l'équipe Britannique ait pu alléger son châssis de 14 kg pendant l'intersaison, la FW46 restait en surpoids, à tel point qu'elle perdait plus de 4 dixièmes par tour.

À Imola, Williams a pu apporter un nouveau plancher et d'autres évolutions qui ont permis d'alléger la voiture d'Alexander Albon. C'est donc à ce moment-là que le patron de l'équipe, James Vowles, a pour la première fois évoqué le problème de poids de la Williams devant la presse, qui reste l'une des raisons principales du début de saison compliqué de l'équipe. Le pilote thaïlandais a déclaré qu'il avait été difficile de garder le silence sur le surpoids jusqu'à la déclaration de Vowles, puisqu'il était incapable d'expliquer la cause de ses résultats décevants en piste alors qu'il assurait que la voiture était meilleure qu'en 2023.

"C'était difficile parce que vous me demandiez quelle était la différence avec la voiture de l'année dernière et je vous disais que [celle de cette année] était meilleure, mais [au final] on était [quand même] P19 et P20", a déclaré Albon. "J'ai dû un peu tenir ma langue, mais c'était surtout à cause [du poids que la voiture n'était pas performante]. Il y a d'autres choses à améliorer sur notre monoplace, je ne le nie pas, mais c'était quand même difficile de répondre à vos questions."