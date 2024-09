Course - Norris domine de bout en bout à Singapour

Pour le Grand Prix de Singapour 2024 de Formule 1, c'est Lando Norris qui part en pole position. Le pilote McLaren a survolé le week-end depuis la première séance d'essais libres et a confirmé la bonne forme de sa MCL38 en prenant le meilleur temps en qualifications.

Max Verstappen complète la première ligne aux côtés de son rival direct au championnat. Une position surprenante pour le Néerlandais, au vu des problèmes rencontrés par Red Bull en début de week-end. Mais après plusieurs modifications, Verstappen a une nouvelle fois réussi à tirer meilleur parti de sa monoplace. Son coéquipier Sergio Pérez a eu moins de chance, il part 13e.

Lewis Hamilton s'élance en troisième position. Le Britannique revient aussi de loin après le "cauchemar" vécu en essais libres, où il n'a pas fait mieux que le septième meilleur temps. Sa W15 est mieux réglée à présent et le septuple Champion du monde semble même confiant de pouvoir garder le rythme des deux pilotes devant lui.

La mauvaise surprise vient des Ferrari. Très compétitives depuis le début du week-end sur un tracé qu'elles apprécient particulièrement, elles ne débutent la course qu'aux neuvième et dixième places. Charles Leclerc est le plus déçu. Lui qui était le seul à rivaliser avec Norris, une mauvaise chauffe de ses pneus en Q3 lui a coûté ce qu'il pensait être une première ligne, voire une pole position.

Côté Français, Pierre Gasly part 18e et Esteban Ocon 15e. Notons la très bonne qualifications de Nico Hülkenberg et de Yuki Tsunoda qui s'élancent sixième et huitième. Pour le point météo, il fait toujours très chaud sous le ciel étoilé de Singapour, avec une température avoisinant les 31°C dans l'air et 37°C au sol. Malgré des risques d'averses, la pluie n'est pas au rendez-vous à Marina bay.

Norris garde l'avantage au premier virage

VIDÉO - Le départ du Grand Prix de Singapour

La plupart des pilotes ont chaussé les pneus mediums, à l'exception de Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo qui prennent le départ en pneus tendres alors que Kevin Magnussen, Lance Stroll, et les deux Stake F1 ont fait le choix des gommes dures.

Les feux s'éteignent et Norris garde l'avantage au premier virage. Hamilton a tenté le dépassement sur Verstappen, sans succès, alors que plusieurs pilotes ont coupé la chicane. Charles Leclerc a gagné deux positions, son coéquipier en a lui perdu deux. Notons le très bon départ de Franco Colapinto qui partait 12e, il est maintenant neuvième.

Au début du deuxième tour, Norris se met à l'abri du DRS de Verstappen avec une avance de plus d'une seconde. Sergio Pérez, très offensif au départ, est remonté en dixième position, il se trouve devant Tsunoda qui a dégringolé en 11e position. Hamilton ne semble pas à l'aise sur sa gomme tendre. Derrière, son coéquipier lui demande d'accélérer le rythme sous peine de voir les deux de devant s'échapper.

C'est pourtant le cas, les deux Mercedes sont à presque 5 secondes derrière Norris et Verstappen. Le Britannique se trouve à 1,7 seconde du Néerlandais à l'entame du septième tour. Le pilote McLaren augmente la cadence et compte maintenant plus de 2,5 secondes d'avance sur le reste du peloton.

Au dixième tour, les pilotes sont en gestion. Tous sauf Pérez, qui se fait très menaçant sur Colapinto. Ricciardo est le premier à s'arrêter pour troquer ses pneus tendres pour des mediums. Alexander Albon rentre au stand au 11e tour et chausse des pneus durs. Carlos Sainz tente l'undercut sur Tsunoda, il ressort en 18e position.

Norris, 20 secondes devant

Au quinzième tour, Norris compte maintenant plus de 10 secondes d'avance sur Verstappen, alors qu'Albon semble victime d'un problème technique. Il rentre au stand et n'en ressort pas, le Thaïlandais doit abandonner à cause d'une surchauffe de la monoplace. Hamilton rentre au stand à la fin du 17e tour, il ressort derrière Magnussen en 13e position, muni de gommes à flancs blancs. Il dépasse le Danois deux tours plus tard.

Sainz, à la bataille avec Stroll depuis quelques minutes, prend le meilleur sur le pilote Aston Martin pour le gain de la 15e place. À la radio, Hamilton paraît sceptique de s'être arrêté aussi tôt. Leclerc s'impatiente également, il semble souffrir sur sa gomme, incapable de dépasser Fernando Alonso devant lui. L'Espagnol rentre d'ailleurs au stand au 26e tour. Hamilton tente un dépassement sur Tsunoda, mais ressort bien trop large, il se plaint de sa monoplace, ses pneus perdent en température.

Alors que Piastri lui mettait la pression, Russell plonge dans la voie des stands et ressort devant son coéquipier en huitième position. De son côté, Leclerc prend l'avantage sur Hülkenberg il est quatrième, à 18 secondes du troisième. À la mi-course, Verstappen rentre au stand, il ressort derrière Leclerc après un long arrêt.

Au même moment, Norris se plaint de son aileron avant, le Britannique perd beaucoup de rythme. Il passe lui aussi par la voie des stands, mais l'équipe ne lui change que les gommes. Grâce à son avance, le pilote McLaren ressort juste devant son coéquipier, toujours en tête. Nous apprenons par la suite que Norris a manqué son freinage à l'entame du dernier secteur, c'est à ce moment-là qu'il a endommagé son aileron après avoir légèrement tapé le mur.

Au 33e tour, le top 10 se compose de Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Hülkenberg et Pérez. Le septuple Champion du monde est d'ailleurs revenu sur le Monégasque et se montre de plus en plus présent. Le pilote Ferrari rentre au stand au 37e tour pour chausser des pneus durs, il ressort juste devant Hülkenberg, en huitième position.

Piastri ne s'est toujours pas arrêté, ses pneus commencent sérieusement à se dégrader et l'Australien a du mal. Il rentre au stand au 39e tour et ressort juste derrière Hamilton. Toutefois, les pneus du Britannique sont très usés et le pilote McLaren prend l'avantage à la boucle suivante et s'empare de la quatrième place.

Au même moment, Leclerc dépasse Alonso et prend la septième place, le Monégasque remonte fort sur son coéquipier et les deux pilotes Ferrari échangent leurs positions. Hamilton est la prochaine cible, devant, à plus de 14 secondes.

Leclerc remonte à toute vitesse

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Franco Colapinto, Williams FW46 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Au 45e tour, le top 10 se compose de Norris, Verstappen, Russell, Piastri, Hamilton, Leclerc, Sainz, Alonso, Hülkenberg et Pérez. Les écarts entre les monoplaces sont énormes, le leader de la course est à 23 secondes devant son rival Néerlandais. Piastri monte provisoirement sur le podium en prenant l'avantage sur Russell.

Au 49e tour, Norris embrasse le mur au virage 10. Son équipe le rappelle à l'ordre en lui demandant de se concentrer. Magnussen crève son pneu arrière gauche à la sortie du virage 14, alors que Leclerc a recollé Hamilton. Il dépasse le pilote Mercedes sans problème, il est maintenant cinquième, sept secondes derrière Russell.

Piastri cultivait quelques espoirs de remonter sur Verstappen, malheureusement l'Australien est à plus de 17 secondes du pilote Red Bull et ne devrait pas se rapprocher. Pendant que Leclerc fond sur Russell, le Britannique est en difficulté sur ses gommes très usées. La fin de course devrait nous offrir une belle bataille pour la quatrième place.

Au 58e tour, le Monégasque a comblé le gap avec Russell, alors que Norris à rattraper le milieu de peloton et dépasse Colapinto. Le leader met en revanche plus de temps à passer Pérez, il perd sept secondes de son avance sur Verstappen.

Il reste deux tours dans cette course et Leclerc attaque fort sur Russell. Magnussen de son côté doit abandonner alors que Ricciardo repasse par les stands et chausse des gommes tendres, sûrement pour prendre le point du meilleur tour en course, détenu par Norris jusque là.

Lando Norris remporte le Grand Prix de Singapour 2024 avec une avance de 20 secondes. Il devance Max Verstappen et Oscar Piastri. Leclerc n'aura pas réussi à prendre l'avantage sur Russell et termine en quatrième position.

Lire aussi : Formule 1 Feu vert imminent pour un sprint des rookies à Abu Dhabi

Grand Prix de Singapour - Course