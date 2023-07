Les dernières courses ont marqué un tournant pour Sargeant

Propulsé en Formule 1 après une unique saison en F2 marquée par deux victoires et deux autres podiums, Logan Sargeant a eu plus de difficultés à s'adapter à la catégorie reine. Aligné aux côtés d'Alexander Albon chez Williams, le protégé de l'équipe britannique a régulièrement été devancé par le #23 en qualifications et en course tout en étant impliqué dans de nombreux incidents.

Toutefois, à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, Sargeant a réalisé la meilleure performance de sa saison en se qualifiant à la 14e place avant de rallier l'arrivée à la porte des points, en 11e position, à quatre secondes de Carlos Sainz (classé dixième).

Pour expliquer cette progression, Dave Robson, responsable de la performance de Williams, a évoqué le retour du championnat sur des pistes européennes plus traditionnelles, après de nombreuses étapes en ville, avec lesquelles Sargeant est plus familier.

"Je pense que ça fait une différence", a-t-il assuré à Motorsport.com. "Et en même temps, il y a cet apprentissage, cette expérience, bonne ou mauvaise, je pense que tout ça est vraiment précieux. J'espère que les choses commencent à se mettre en place."

"Je pense que les deux prochaines [courses] seront vraiment intéressantes. Ce sont des circuits qu'il connaît, des circuits qu'il devrait maîtriser. Le rythme de la voiture va peut-être fluctuer un peu. Du point de vue de l'état d'esprit, si le rythme de la voiture varie un peu, ce sera une bonne occasion d'apprendre."

"Il doit rester au contact d'Alex si nous sommes moins compétitifs, ce qui est un état d'esprit légèrement différent qu'il doit contrôler et surmonter. Dans l'idéal, si la voiture est plus rapide que nous le pensons, il n'aura pas à s'en préoccuper. Mais c'est un bon apprentissage."

Outre la Grande-Bretagne, Sargeant a fait bonne impression lors du Grand Prix d'Autriche, bien qu'il ait fini hors des points. Ainsi, ces deux bonnes performances consécutives poussent Williams à croire que le pilote américain a passé un cap.

"Je pense que l'Autriche a été, de loin, sa meilleure course jusqu'à présent", a indiqué Robson. "Il a fait un excellent travail en confirmant cela à Silverstone ensuite. Son tour sous pression après le drapeau rouge en Q1, après avoir fait la queue, a été exceptionnellement bon aussi. C'est le genre de chose qu'il n'aurait peut-être pas pu faire il y a quelques courses."

"La course [à Silverstone] a été très bonne. Elle n'a pas été facile, surtout pendant les dix premiers tours, quand il y avait un peu de bruine et de vent et qu'il était difficile de gérer les pneus et d'adopter un bon rythme. Mais il s'en est sorti. Son rythme n'était pas loin de celui d'Alex, qui utilisait le nouvel aileron avant, contrairement à Logan. Ces deux week-ends ont été très bons et j'espère qu'ils marquent un tournant décisif."

Le calme d'Albon "se propage dans le garage"

Alex Albon, Williams Racing

Seul contributeur au compteur de points de Williams cette saison, Alexander Albon s'est hissé à trois reprises dans le top 10, dont deux fois lors des trois derniers Grands Prix. Septième au Canada, le Thaïlandais s'est adjugé la huitième place en Grande-Bretagne, ce qui a permis à l'équipe de dépasser Alfa Romeo et d'égaler Haas au classement général.

Comme l'a expliqué Robson, Albon s'illustre par son self-control. Devant régulièrement mettre à profit des stratégies agressives en course et contenir des voitures plus rapides que la sienne, le #23 a impressionné ses employeurs lors de la première phase des qualifications du GP de Grande-Bretagne en passant en Q2 dans un contexte particulièrement difficile. Une maîtrise de soi qui est source d'inspiration pour tous les membres de l'équipe britannique.

"La plupart du temps, il est au rendez-vous et tire tout ce qu'il peut de la voiture", a indiqué Robson au sujet d'Albon. "C'est un atout majeur car si vous ne tirez pas tout ce qu'il y a à tirer de la voiture, la confiance diminue. Je pense que son calme est dû à sa confiance et au fait qu'il tire tout ce qu'il peut de la voiture. D'une certaine manière, cela se propage dans le garage."

"Je suis sûr que vous l'entendez parfois à la radio quand il est sur la piste, un Alex différent apparaît soudainement, il peut sembler très grincheux et irritable. Je ne pense pas qu'il le soit en réalité, c'est juste sa façon d'être lorsqu'il pilote. Dès qu'il rentre au garage et qu'il enlève son casque, il retrouve son calme et sa sérénité."

Avec Adam Cooper