EL3 - Russell devant Hamilton et Verstappen avant les qualifications

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George Russell (Mercedes) a signé le meilleur temps des derniers essais libres du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, devant Lewis Hamilton (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull).

Fabien Gaillard
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

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Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Franco Colapinto, ski alpin

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Alexander Albon, Williams

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Alexandra Leclerc

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Insigne Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Alexander Albon, Williams, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
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Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
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Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

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38

L'ultime séance d'essais libres débute dans des conditions toujours chaudes, avec 30°C dans l'air et 50°C sur la piste, et un mercure qui continue à grimper. Comme souvent, une grande partie des pilotes reste sagement au garage dans les premières minutes, laissant notamment la piste aux Alpine et à Carlos Sainz, alors que l'autre Williams, d'Alexander Albon, doit rentrer temporairement en raison d'un problème de direction.

Armé des mediums, Pierre Gasly signe le premier temps de la journée en 1'25"349 avant d'améliorer en 1'23"878. Franco Colapinto, lui aussi en mediums, fait encore mieux en 1'23"766. C'est au quart d'heure de roulage que les premiers gros poissons sortent, avec pour ouvrir le bal le leader du championnat et régional de l'étape Kimi Antonelli, condamné à un départ depuis le fond de grille.

Le pilote Mercedes ne tarde pas à se hisser en haut de la feuille des temps, avec un chrono de 1'23"032 en pneus tendres. Après 20 minutes de séance, Liam Lawson perd le contrôle de sa Red Bull de façon étonnante dans la première chicane, avec un tête-à-queue à la clé. Il repart rapidement, après avoir déclenché pendant quelques secondes les drapeaux jaunes.

 

À mi-séance, Antonelli figure toujours en haut de la feuille des temps, 0"218 devant Leclerc et 0"384 devant Gasly. Le trafic est important en piste et plusieurs pilotes ne parviennent pas à signer des tours satisfaisants, comme Lewis Hamilton. Certains subissent des blocages de roue et s'en agacent, à l'image d'Oscar Piastri au volant de la McLaren

Vingt-cing minutes avant la fin de séance, George Russell passe en tête en 1'22"687, aidé par la belle aspiration offerte par Antonelli dans le premier secteur. Leclerc signe un temps à 0"226 alors qu'Antonelli est troisième à 0"345. À un gros quart d'heure du drapeau à damier, Russell bat une première fois le record du week-end, en 1'22"463, 0"233 devant Antonelli. 

À l'entrée dans les dix dernières minutes, alors que Hamilton venait de signer le meilleur premier secteur, il a été gêné par une sortie au large de Sergio Pérez entre les deux Lesmo et a dû avorter sa tentative. Antonelli continue de progresser et revient à 0"117 de Russell. 

Hamilton et Verstappen, comme au "bon" vieux temps

Ce dernier abaisse encore la référence à moins de cinq minutes de la fin, en 1'22"219, pendant que Hamilton parvient enfin à réaliser un bon tour, deuxième provisoire à 0"226 de son compatriote. Verstappen est quant à lui troisième à 0"350. Russell se rend coupable d'une grosse gêne sur Piastri, dans le premier Lesmo, cela déclenchant une notification par les commissaires. La séance s'achève sur cette hiérarchie. 

 

Hamilton et Verstappen s'offrent par ailleurs une passe d'armes improvisée et pas vraiment amicale en passant une grande partie de la ligne droite de départ/arrivée côte à côte, avant que le Néerlandais ne plonge sur l'intérieur de la Ferrari au premier virage. Le septuple champion du monde s'écarte pour éviter la collision et coupe la chicane. Les deux pilotes s'accusent mutuellement à la radio, l'incident est "noté" par les commissaires, qui décident toutefois de ne lancer aucune enquête. 

Piégé par un feu rouge tardif à la fin de la voie des stands, Russell parvient dans un réflexe à stopper sa Mercedes à temps mais doit faire l'impasse sur une simulation de départ et regagner son garage à pied, pendant que ses mécaniciens poussent la W17 vers la même destination.

Lire aussi :

Italy GP d'Italie - Essais Libres 3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

1'22.219

   S 253.649
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.226

1'22.445

 0.226 S 252.954
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+0.350

1'22.569

 0.124 S 252.574
4 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+0.361

1'22.580

 0.011 S 252.540
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.406

1'22.625

 0.045 S 252.403
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.489

1'22.708

 0.083 S 252.149
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+0.505

1'22.724

 0.016 S 252.100
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.554

1'22.773

 0.049 S 251.951
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+0.679

1'22.898

 0.125 S 251.571
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+0.882

1'23.101

 0.203 S 250.957
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+0.907

1'23.126

 0.025 S 250.881
12 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 23

+0.984

1'23.203

 0.077 S 250.649
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.079

1'23.298

 0.095 S 250.363
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 23

+1.366

1'23.585

 0.287 S 249.504
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 16

+1.598

1'23.817

 0.232 S 248.813
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 28

+1.656

1'23.875

 0.058 S 248.641
17 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 25

+1.801

1'24.020

 0.145 S 248.212
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+2.218

1'24.437

 0.417 S 246.986
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 20

+2.700

1'24.919

 0.482 S 245.584
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 20

+2.785

1'25.004

 0.085 S 245.339
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+2.812

1'25.031

 0.027 S 245.261
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 20

+3.336

1'25.555

 0.524 S 243.758
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