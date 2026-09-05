EL3 - Russell devant Hamilton et Verstappen avant les qualifications

L'ultime séance d'essais libres débute dans des conditions toujours chaudes, avec 30°C dans l'air et 50°C sur la piste, et un mercure qui continue à grimper. Comme souvent, une grande partie des pilotes reste sagement au garage dans les premières minutes, laissant notamment la piste aux Alpine et à Carlos Sainz, alors que l'autre Williams, d'Alexander Albon, doit rentrer temporairement en raison d'un problème de direction.

Armé des mediums, Pierre Gasly signe le premier temps de la journée en 1'25"349 avant d'améliorer en 1'23"878. Franco Colapinto, lui aussi en mediums, fait encore mieux en 1'23"766. C'est au quart d'heure de roulage que les premiers gros poissons sortent, avec pour ouvrir le bal le leader du championnat et régional de l'étape Kimi Antonelli, condamné à un départ depuis le fond de grille.

Le pilote Mercedes ne tarde pas à se hisser en haut de la feuille des temps, avec un chrono de 1'23"032 en pneus tendres. Après 20 minutes de séance, Liam Lawson perd le contrôle de sa Red Bull de façon étonnante dans la première chicane, avec un tête-à-queue à la clé. Il repart rapidement, après avoir déclenché pendant quelques secondes les drapeaux jaunes.

À mi-séance, Antonelli figure toujours en haut de la feuille des temps, 0"218 devant Leclerc et 0"384 devant Gasly. Le trafic est important en piste et plusieurs pilotes ne parviennent pas à signer des tours satisfaisants, comme Lewis Hamilton. Certains subissent des blocages de roue et s'en agacent, à l'image d'Oscar Piastri au volant de la McLaren

Vingt-cing minutes avant la fin de séance, George Russell passe en tête en 1'22"687, aidé par la belle aspiration offerte par Antonelli dans le premier secteur. Leclerc signe un temps à 0"226 alors qu'Antonelli est troisième à 0"345. À un gros quart d'heure du drapeau à damier, Russell bat une première fois le record du week-end, en 1'22"463, 0"233 devant Antonelli.

À l'entrée dans les dix dernières minutes, alors que Hamilton venait de signer le meilleur premier secteur, il a été gêné par une sortie au large de Sergio Pérez entre les deux Lesmo et a dû avorter sa tentative. Antonelli continue de progresser et revient à 0"117 de Russell.

Hamilton et Verstappen, comme au "bon" vieux temps

Ce dernier abaisse encore la référence à moins de cinq minutes de la fin, en 1'22"219, pendant que Hamilton parvient enfin à réaliser un bon tour, deuxième provisoire à 0"226 de son compatriote. Verstappen est quant à lui troisième à 0"350. Russell se rend coupable d'une grosse gêne sur Piastri, dans le premier Lesmo, cela déclenchant une notification par les commissaires. La séance s'achève sur cette hiérarchie.

Hamilton et Verstappen s'offrent par ailleurs une passe d'armes improvisée et pas vraiment amicale en passant une grande partie de la ligne droite de départ/arrivée côte à côte, avant que le Néerlandais ne plonge sur l'intérieur de la Ferrari au premier virage. Le septuple champion du monde s'écarte pour éviter la collision et coupe la chicane. Les deux pilotes s'accusent mutuellement à la radio, l'incident est "noté" par les commissaires, qui décident toutefois de ne lancer aucune enquête.

Piégé par un feu rouge tardif à la fin de la voie des stands, Russell parvient dans un réflexe à stopper sa Mercedes à temps mais doit faire l'impasse sur une simulation de départ et regagner son garage à pied, pendant que ses mécaniciens poussent la W17 vers la même destination.