EL3 - Verstappen devance Leclerc, gros crash pour Zhou

L'information du début de journée à Djeddah est évidemment le forfait de Carlos Sainz pour la suite du week-end, victime d'une appendicite. C'est le jeune Oliver Bearman, 18 ans, et qui avait signé ce jeudi la pole position en F2, qui est chargé de le suppléer au volant de la Ferrari SF-24. Des débuts dans le grand bain pas aisés pour le Britannique, sur un circuit difficile et dans l'écurie la plus prestigieuse de la grille.

Côté circuit, cette dernière séance se déroule de jour et sous un chaud soleil, donc dans des conditions peu représentatives de celles des qualifications plus tard ce vendredi et de la course ce samedi. La température ambiante est de 26°C à l'entame du roulage et de 42°C au niveau de la piste. Valtteri Bottas est le premier en piste mais Bearman ne tarde évidemment pas à le rejoindre pour se familiariser avec sa nouvelle monture.

Le Finlandais signe la première marque, en mediums (jaunes), avec 1'31"307, 1"8 devant le premier chrono de Bearman. Chaussé des tendres (rouges),