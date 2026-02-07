Esteban Ocon dévoile son casque pour la saison 2026 de F1

Il ne reste désormais plus qu'un mois avant le coup d'envoi officiel de la saison 2026 et le premier Grand Prix de cette nouvelle ère de la Formule 1. Tandis que les équipes entrent dans la dernière ligne droite de leurs préparatifs - seules trois écuries n'ont pas encore dévoilé leur livrée - les pilotes lèvent eux aussi progressivement le voile sur les designs de leur casque.

C'est ainsi qu'Esteban Ocon a présenté hier son nouveau casque pour la saison 2026 sur ses réseaux sociaux : "2026. Concentré. Faisons-en la meilleure saison à ce jour !", peut-on lire dans les différents posts du pilote.

Entièrement décliné dans différentes nuances d'un rouge désormais emblématique pour le Français, ce design marque l'abandon du noir utilisé l'an dernier. Quelques lignes blanches viennent parcourir l'ensemble du casque, tandis qu'une Tour Eiffel stylisée a été choisie par le natif d'Évreux pour en orner le sommet.

Le casque d'Esteban Ocon pour la saison 2026 de F1. Photo de: Haas F1 Team

La saison 2026 sera la deuxième d'Esteban Ocon au sein de Haas. Après un départ en demi-teinte chez Alpine, beaucoup espéraient que le Français connaîtrait enfin une campagne solide. Pourtant, Ocon a connu de nombreuses difficultés l'an passé, et même sa nouvelle équipe a reconnu avoir été déçue de sa première saison, marquée par seulement 38 points inscrits.