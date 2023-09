Ferrari a une lecture différente du conte de fées McLaren

Depuis la première étape d'un intense programme de mise à niveau de son package McLaren en Autriche, Lando Norris a obtenu quatre secondes places, tandis que son coéquipier Oscar Piastri a décroché son premier podium en se classant troisième au Japon le week-end dernier.

Bien que cette montée en puissance ait attiré l'attention, Frédéric Vasseur pense que McLaren n'a pas été assez performant lors des courses initiales de la saison, alors que l'équipe avait déjà montré des signes d'un bon rythme sur un tour, notamment en Espagne, où Norris s'était qualifié en troisième position.

"Je ne suis pas sûr que nous ayons exactement la même lecture de la saison", a déclaré le directeur de la Scuderia Ferrari, interrogé par Motorsport.com sur le rythme de la MCL60. "Je pense qu'ils ont eu un gros problème au début, puis ils ont rebondi assez rapidement parce que, même à Barcelone, ils étaient sur la deuxième ligne. Je crois que c'était Max [Verstappen], Carlos [Sainz] et ensuite Lando et Lewis [Hamilton] sur la deuxième ligne : ils étaient déjà performants..."

"Par ailleurs, ce genre de circuit [Suzuka, ndlr] convient probablement plus à leur voiture qu'à la nôtre. Mais il est certain que ce n'est pas seulement une question de potentiel pur, c'est aussi une question de maniabilité. Chaque fois que vous faites un pas en avant, vous aidez également le pilote à faire un pas en avant, et cela peut avoir un effet boule de neige. Mais ce n'est qu'un petit pas par rapport à Red Bull !"

L'équipe McLaren célèbre son double podium de Singapour

Un travail sur les pneus chez Ferrari

Vasseur a reconnu que la course de Ferrari à Suzuka était une nouvelle preuve que l'équipe de Maranello avait maîtrisé les problèmes de gestion des pneus ayant gêné ses pilotes plus tôt dans l'année. Charles Leclerc a terminé quatrième, certes loin derrière les McLaren, tandis que Sainz a fini sixième, après avoir pourchassé la Mercedes de Hamilton jusqu'à la ligne d'arrivée.

"Je pense que c'est un pas en avant par rapport au début de la saison", a déclaré Vasseur à propos de l'utilisation des pneus. "Mais d'un autre côté, nous avons probablement été un peu trop conservateurs, et je pense que qu'il est vrai pour tout le monde sur la grille que nous avons eu plus peur que la réalité [concernant l'usure des pneus à Suzuka]. La course s'est déroulée sous contrôle. Et nous pensons avoir fait un bon pas en avant sur ce point."

"Il est certain que si vous regardez les deux premières courses de la saison, la dégradation ou la gestion des pneus n'ont pas toujours été notre plus grande compétence, disons ! Et en arrivant à Suzuka avec cette piste, nous étions un peu en danger. Mais en fin de compte, je pense que nous avons fait du bon travail de ce côté. La course était sous contrôle, la stratégie était bien gérée. Nous avons bien travaillé. Nous avons fait un grand pas en avant par rapport à la première partie de la saison."

Charles Leclerc (Ferrari) devant Carlos Sainz (Ferrari)

Vasseur a insisté sur le fait que l'équipe avait pris de bonnes décisions avec Sainz, notamment en le laissant en piste pour un deuxième arrêt tardif afin de lui donner des pneus plus frais pour attaquer le duo Mercedes composé de George Russell et Lewis Hamilton.

"Je pense que le premier arrêt était vraiment à la limite quant à garder les deux voitures devant ou mettre Lewis devant les deux voitures", poursuit-il. "Il s'agissait d'une question de dixièmes, et je pense que c'était la bonne décision de la part de l'équipe."

"Le second était un peu plus stratégique. Et je pense que la décision est venue aussi de Carlos, mais nous avons convenu que nous devions prolonger pour essayer d'avoir un avantage pneumatique dans les deux derniers tours, parce que si vous copiez Lewis, vous êtes derrière lui, et sans un grand delta, vous restez derrière lui."