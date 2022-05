Hamilton ne prévoit pas d'enlever ses bijoux

Charger le lecteur audio

Depuis quelques semaines, le directeur de course Niels Wittich s'efforce d'interdire le port de bijoux au volant (mais aussi le port de sous-vêtements non ignifugés) pour des raisons de sécurité. Et pour le GP de Miami, la FIA est allée encore plus loin en ajoutant les alliances et les montres à la liste d’éléments proscrits, alors que des amendes pourraient être distribuées pour tout contrevenant.

Wittich s'est ainsi attiré les foudres de Lewis Hamilton, qui a manifesté son mécontentement en se présentant au circuit avec trois montres aux poignets et plusieurs bijoux sur lui. Puisque certains d'entre eux ne peuvent être retirés facilement, en raison de ses piercings, le septuple Champion du monde bénéficie aujourd'hui d'une exemption de deux courses, qui prendra donc fin pour le Grand Prix de Monaco.

Mais lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il allait se plier aux exigences de la FIA en roulant sans aucun bijou en Principauté, Hamilton a laconiquement répondu "non", ajoutant même : "Je porterai quatre montres la prochaine fois."

Ce que portait Hamilton en arrivant à Miami

Hamilton a justifié sa décision en prenant en exemple l'accident d'Esteban Ocon dans la troisième séance d'essais libres. Le Français avait heurté le même mur en béton que Carlos Sainz avait touché en EL2 malgré ses demandes pour y ajouter des Tecpro lors du briefing organisé entre les deux séances. La réponse différente de la FIA sur les bijoux des pilotes par rapport à une demande spécifique de sécurité sur une zone du circuit n'est pas passée inaperçue auprès du Britannique.

"Quand ils m'ont parlé des bijoux, ils disaient que la sécurité était le plus important. Je leur ai répondu : 'Eh bien, que s'est-il passé lors des 16 dernières années ? Ça fait 16 ans que je porte des bijoux. La sécurité n'était donc pas un problème à l'époque ?'" a confié le pilote Mercedes.

"Je pense qu'ils ont fait un excellent travail sur tous ces nouveaux circuits avec la sécurité. On ne peut pas prédire chaque virage, là où nous aurons besoin de Tecpro, mais la sécurité sur la piste est excellente. Bien sûr, après une expérience comme ce week-end, nous savons que c'est un domaine dans lequel nous pouvons nous améliorer. Mais ça fait partie des leçons que nous avons apprises."

Toto Wolff, patron de l'équipe allemande, a par ailleurs laissé entendre que l'interdiction des bijoux faisait l'objet d'une discussion directe entre Hamilton et Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA : "Je pense qu'un dialogue entre Lewis et Mohammed était nécessaire. Il est clair que les règles sont là pour protéger les pilotes ; de l'autre côté, nous devons garder la possibilité de s'exprimer et [de faire preuve] de diversité. Nous savons que c'est important pour Lewis donc, sans entrer dans les détails sur les piercings, je suis sûr qu'ils trouveront une bonne solution."