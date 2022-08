Le point sur les transferts F1 après l'annonce Ricciardo

Charger le lecteur audio

La Formule 1 s'est plongée en 2022 dans une nouvelle ère réglementaire qui doit la définir pour les années à venir, et ce au moins jusqu'en 2026 où une nouvelle réglementation moteur est attendue. Aussi, cette saison, les écuries ont plutôt privilégié la stabilité par rapport à l'an passé, avec sept line-ups inchangés (avant la guerre Ukraine-Russie) et l'arrivée d'un seul véritable rookie en la personne de Zhou Guanyu.

Et en réalité, la plupart des changements au sein des duos ont découlé d'une seule décision : celle de Mercedes de promouvoir George Russell, qui a entraîné la libération d'un baquet chez Williams (pris par le revenant Alex Albon) et poussé Valtteri Bottas à s'engager avec une écurie Alfa Romeo qui a par ailleurs renouvelé totalement ses pilotes en se passant des services d'Antonio Giovinazzi et avec la retraite de Kimi Räikkönen. Le retour de Kevin Magnussen chez Haas a lui été dicté par la situation géopolitique, qui a vu Nikita Mazepin être écarté de l'écurie américaine.

Pour 2023, le marché semblait s'acheminer vers une situation d'assez grande stabilité également, faute de baquet disponible dans les écuries de pointe, mais plusieurs annonces coup sur coup ont quelque peu chamboulé les choses. Il y eut d'abord celle de la retraite du quadruple Champion du monde Sebastian Vettel, puis son remplacement par Fernando Alonso chez Aston Martin, l'Espagnol ayant surpris son monde en faisant faux bond à Alpine malgré des négociations bien avancées pour prolonger son contrat.

L'écurie française n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant, qui n'est autre qu'Oscar Piastri, pilote de réserve dont l'accord prévoyait qu'il prenne un éventuel baquet venant à se libérer chez Alpine. L'Australien a toutefois démenti cette titularisation et semble bien plus proche de McLaren. L'écurie britannique s'est en tout cas libéré un baquet en se mettant d'accord sur un divorce à l'amiable avec Daniel Ricciardo, qui quittera Woking en fin de saison 2022.

Voici un point sur la situation en vue de la saison 2023 à ce jour :

Équipe Motoriste Pilotes confirmés Fin de contrat Pilote(s) évoqué(s) Red Bull Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

? Alpine Renault Esteban Ocon Oscar Piastri* 2024 ? Daniel Ricciardo Mick Schumacher Antonio Giovinazzi McLaren Mercedes Lando Norris ?

2025 Oscar Piastri* Colton Herta Pato O'Ward Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas ? ? Zhou Guanyu

Théo Pourchaire Haas Ferrari Kevin Magnussen ? ? Mick Schumacher Antonio Giovinazzi Nico Hülkenberg Daniel Ricciardo AlphaTauri Red Bull Pierre Gasly ? 2023 Yuki Tsunoda Aston Martin Mercedes Fernando Alonso Lance Stroll ? ? Williams Mercedes Alexander Albon ? Nicholas Latifi Nyck de Vries

Logan Sargeant Antonio Giovinazzi

*Oscar Piastri a démenti avoir signé avec Alpine pour 2023.