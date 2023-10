Norris : Rattraper Ferrari est "faisable"

Au terme des huit premiers Grands Prix de la saison 2023 de F1, McLaren comptait seulement 17 points au compteur. Toutefois, depuis l'Autriche et l'arrivée d'évolutions majeures, la MCL60 a été transformée en une prétendante régulière au podium, s'imposant même clairement comme la seconde force derrière Red Bull.

Lors des deux dernières épreuves disputées, Lando Norris et Oscar Piastri se sont tous deux hissés sur le podium, l'Australien signant même la victoire dans le sprint de Losail. Aussi, depuis Spielberg, ce sont au total 202 points qui ont été inscrits par la structure basée à Woking, qui lui ont permis de revenir à 11 unités d'Aston Martin et à 79 points de la troisième place occupée par la Scuderia Ferrari.

Quand il lui a été demandé si l'écurie de Maranello était encore rattrapable lors des cinq Grands Prix restants, qui comprennent également deux courses sprint, Norris a répondu : "C'est faisable, je pense. Il y a quelques courses, il y avait quelque chose comme 70 [points d'écart] avec Aston."

"Je pense que nous faisons du bon travail, pas seulement en termes de rythme, mais nous avons eu un arrêt au stand en 1,8 seconde, ce qui est assez impressionnant de la part des gars. Ils ont travaillé très dur, alors récompenser toute l'équipe de manière constante, c'est encore plus motivant et c'est un coup de pouce supplémentaire chaque week-end."

Lando Norris, McLaren, en conférence de presse après le GP du Qatar.

Toutefois, Norris avertit : tous les circuits qui arrivent ne conviendront pas aussi bien à la McLaren que les tracés de Suzuka et de Losail. "Nous savons que Mercedes est très rapide, probablement presque aussi rapide que nous [au Qatar], mais ils continuent à faire des erreurs. Je suis certain que s'ils connaissent un week-end sans accroc, ils nous rendront la vie un peu plus difficile, et c'est pourquoi je ne suis pas si confiant en disant cela."

"Il y a seulement trois week-ends, Ferrari était en pole et gagnait une course, et rien n'a vraiment changé, c'est juste un circuit différent. Nous avons l'air mieux, ils ont l'air un peu moins bien. Je pense qu'il n'y a pas d'excès de confiance. Nous sommes confiants, je pense que nous devons l'être, mais nous savons qu'il y aura encore des courses où nous ne serons pas aussi forts."

Piastri estime pour sa part que revenir sur Ferrari sera un "sacré défi" mais que ce n'est pas impossible. "Suzuka et [Losail] sont des circuits que nous voyons depuis un certain temps comme étant favorables pour nous", a déclaré l'Australien.

"Il y aura des courses qui seront plus difficiles et qui conviendront probablement mieux à d'autres équipes. Je pense que 79 points en quoi, cinq courses et quelques sprints ? C'est un sacré défi, mais nous allons tenter le coup. J'espère que nous y parviendrons."

Avec Filip Cleeren