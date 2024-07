Norris et la règle des limites de piste : "C'est assez stupide"

Au milieu de l'agitation qui a suivi l'accrochage entre Max Verstappen et Lando Norris dans les derniers tours du Grand Prix d'Autriche, on a presque oublié que ce dernier a été pénalisé pour dépassement des limites de la piste. Le pilote McLaren avait déjà été averti pour être allé à trois reprises au-delà de la limite de la piste sur le Red Bull Ring, avant de virer au large dans le virage numéro 3 après un freinage trop appuyé : une manœuvre qui lui a valu une pénalité de cinq secondes.

Si sa course a de toute façon été ruinée au 64e tour lors de son accrochage avec la Red Bull de Verstappen, qui l'a contraint à l'abandon, Norris est revenu sur sa pénalité, et estime que les officiels doivent faire preuve de bon sens pour appliquer la règle. Pour le pilote McLaren, sanctionner systématiquement chaque dépassement de la ligne délimitant la limite de la piste peut en effet dissuader les pilotes de tenter des manœuvres de dépassements en F1.

"C'est assez stupide, honnêtement", a ainsi déclaré Norris au sujet de cette règle. "J'ai essayé de faire un dépassement, j'ai bloqué les roues, je suis sorti de la piste et j'ai essayé d'éviter la bordure 'saucisse'. J'ai donc immédiatement rendu la position à Max, ce qui m'a fait probablement fait perdre une seconde et demie. J'ai perdu beaucoup en faisant ça."

"Ce genre de choses empêche les gens de se battre. Si vous ne voulez pas que nous fassions la course, si vous ne voulez pas que l'on essaie de dépasser et que la course soit ennuyeuse, alors vous pouvez effectivement appliquer ces règles."

Yuki Tsunoda a lui aussi critiqué la règle des limites de piste. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

De nombreux pilotes ont déjà critiqué la règle du dépassement des limites de piste. Yuki Tsunoda notamment, qui avait été lui-même sanctionné lors du Grand Prix d'Espagne, s'est lui aussi exprimé à ce sujet.

"À Barcelone, je me battais avec une autre voiture, et j'ai été forcé de tirer tout droit", indique ainsi le pilote VCARB. "De toute évidence, j'ai pris le bon chemin pour rejoindre la piste, et j'ai suivi les règles, mais ils ont considéré que c'était [un dépassement des] limites de piste. Je n'ai rien gagné. J'ai laissé la voiture me repasser, et je me suis repositionné derrière. Cela m'est arrivé à deux reprises, et ils ont considéré à chaque fois ça comme un dépassement des limites de piste. Cette règle est tout simplement ridicule."

Lando Norris et les autres pilotes, devraient rediscuter de la question lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, en espérant que la règle soit modifiée pour les prochaines courses.

"Je suis sûr que c'est un sujet qui a déjà été abordé, parce qu'il y a une différence entre sortir de la piste et gagner un avantage, et sortir de la piste parce que vous avez fait une erreur stupide et que vous n'avez pas jugé quelque chose à la perfection", a ajouté le Britannique. "Le fait d'être puni pour cela, surtout dans une situation de course, surtout quand on donne déjà du temps [en cédant sa position], cela n'a pas de sens. C'est donc quelque chose qui va se régler rapidement, je l'espère."