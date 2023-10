Russell insiste sur sa forme "exceptionnelle" en qualifs

Même si c'est à la faveur de l'annulation du temps de Lando Norris, George Russell sera en première ligne ce dimanche lors de la course du Grand Prix du Qatar. Une performance inattendue, d'autant plus qu'elle est collective puisque Lewis Hamilton s'est hissé dans le top 3, là encore grâce aux sanctions qui ont touché les deux McLaren.

Mercedes n'était pas attendu à pareille fête mais, en revanche, Russell est actuellement dans une très bonne forme dans l'exercice du tour lancé. Sur les cinq séances depuis le retour de la trêve et son changement d'approche, il a devancé Hamilton à quatre reprises, en signant le top 4 à chaque fois. Des chiffres qui contrastent avec le 6 à 1 (hors shootouts) infligé par le septuple Champion du monde entre Monaco et Spa.

"C'est intéressant, en deuxième moitié de la saison, le rythme des qualifications est vraiment exceptionnel par rapport au début de l'année et je me sens vraiment en confiance dans la voiture", a expliqué Russell après la séance de ce vendredi. "Ce week-end, nous ne nous attendions pas du tout à nous retrouver P2 et P3 sur la grille de départ dimanche, c'est donc une très bonne surprise."

"Bien sûr, Lando était devant nous et sa légère sortie de piste n'a pas fait de différence sur son avantage en termes de rythme. Nous savons donc que nous sommes un demi-cran derrière McLaren. Mais nous nous battons également avec Ferrari pour le moment, c'est notre objectif pour le reste de la saison et il nous faut juste marquer le plus de points possible pour y parvenir."

"En Q1, j'ai commis une erreur dans mon tour. J'ai perdu trois dixièmes et je pense que j'aurais pu être dans les trois premiers. En Q2, j'ai roulé avec des pneus usés, donc je pense que P5 était un bon résultat. Ce n'était donc pas une grande surprise de me battre pour le top 3 en Q3", a-t-il ajouté.

Comme d'autres pilotes, il pointe l'évolution impressionnante de la piste entre des EL1 disputés en partie de jour sur un tracé très sale et des qualifs de nuit sur un asphalte en amélioration permanente : "La piste est en constante évolution. Le tout premier tour des qualifications était, je crois, deux secondes plus rapide que le tour le plus rapide des EL1, ce qui est probablement le plus grand bond [en performance] que j'aie jamais connu en Formule 1. Nous ne savons donc pas de quoi demain et dimanche seront faits."