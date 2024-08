Stella contredit l'autocritique de Norris sur ses performances

Ce jeudi, lors de la reprise de la Formule 1 à Zandvoort, Lando Norris est revenu sur sa première moitié de saison, en expliquant qu'il n'avait "pas atteint le niveau d'un Champion du monde", après ses quelques erreurs commises en course.

Lors de la conférence de presse des directeurs d'équipes, le team principal de McLaren, Andrea Stella, a réagi aux propos de son pilote, qu'il ne trouve pas si surprenants, compte tenu de la personnalité du Britannique.

"La première chose que je retiens de son commentaire, c'est qu'il confirme en quelque sorte son caractère. Il est assez critique envers lui-même. Il a tendance à regarder le verre à moitié vide", a déclaré Stella ce vendredi à Zandvoort.

L'Italien a pris la défense de Norris et estime que celui-ci performait à un très bon niveau, "digne d'un Champion du monde". Toutefois, il reste conscient des erreurs commises par l'Anglais et de sa marge de progression notamment au niveau des départs, le talon d'Achille du pilote McLaren.

"En réalité, je pense qu'il a le potentiel d'un champion du monde et qu'il réalise des performances dignes d'un champion du monde", a ajouté Stella." Si nous comparons à la perfection, nous avons certainement des possibilités [d'amélioration]."

"Mais j'aime que nous nous comparions à la perfection, car c'est ce que nous devons faire. Et j'ai été très encouragé par le fait que chaque petite opportunité [d'amélioration] a été analysée dans les moindres détails. Nous avons certaines opportunités [d'amélioration] dans le premier tour, par exemple, et nous essayons de trouver l'équilibre entre être agressif et rester à l'écart des accrochages ou des accidents. Nous avons certainement quelque chose à régler sur le départ lui-même, ce qui n'est pas seulement la responsabilité du pilote, mais aussi celle de l'équipe."

Norris peut en tout cas compter sur le soutien de son directeur d'équipe, qui porte une partie de son fardeau, rappelant et insistant sur la part de responsabilité de l'équipe dans les différentes opportunités manquées par le pilote.

"Je pense qu'il a eu quelques situations dans les courses dans lesquelles il aurait pu prendre une partie de la responsabilité, mais je pense que c'était la responsabilité de l'équipe", a-t-il expliqué. "Si l'équipe avait fonctionné selon des normes plus élevées, Lando aurait marqué plus de points au championnat."

"En tant qu'équipe, nous apprécions qu'il se mette lui-même la pression, ou qu'il se pointe du doigt et dise que c'est de sa faute. Mais je pense que j'ai assez d'expérience pour lui dire : 'mon pote, ne t'inquiète pas. C'est l'affaire de l'équipe. Continue à faire du bon travail'."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo de: Erik Junius

En tout cas, Stella est catégorique : Norris peut remporter le Championnat du monde. L'Italien reste optimiste dans l'optique de sa course au titre malgré l'écart de 78 points qui le sépare de Max Verstappen, le leader du classement.

"Il peut gagner des championnats du monde, c'est une affirmation à écrire en lettres capitales", a déclaré Stella. "En ce qui concerne les championnats de cette année, nous n'abandonnons certainement pas du point de vue du championnat des pilotes, il semble qu'il y ait un grand écart [de points] à combler et nous poursuivons Max Verstappen."

"Définitivement, cela ne va pas nous rendre la tâche facile, mais nous sommes excités d'être dans cette position. Et Lando n'est pas dans cette position parce que quelqu'un l'a aidé. Lando est dans cette position parce qu'il est très performant."

"C'est quelque chose que nous devons reconnaître et réaliser par rapport à ses résultats, pas seulement en fonction des unes ou deux opportunités où il aurait pu faire mieux cette saison. C'est normal pour chaque champion du monde [de manquer des opportunités], chaque année."