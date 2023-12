Aleix Espargaró "ne pense pas" prendre sa retraite en 2024

Depuis sa prolongation avec Aprilia jusqu'à la fin de l'année 2024, au printemps 2022, Aleix Espargaró avait plusieurs fois sous-entendu que ce contrat pourrait être son dernier comme titulaire en MotoGP, avant de devenir pilote d'essais pour la marque italienne. Le vétéran du plateau, aujourd'hui âgé de 34 ans, semble désormais prêt à revoir ses plans et à prolonger l'aventure.

"Je ne pense pas que l'année prochaine sera ma dernière", a déclaré Espargaró, arrivé en Grand Prix il y a près de 20 ans. "Pour plusieurs raisons que j'ai découvertes ces deux derniers mois, j'aime vraiment ma vie, hormis l'épisode du Qatar [et son altercation avec Franco Morbidelli, ndlr]. Je prends beaucoup de plaisir donc si je suis rapide, je pense que je roulerai un peu plus longtemps."

Au cours des derniers mois de la saison 2023, Espargaró dit avoir "changé pas mal de choses" dans son entourage et même s'il critique régulièrement le rythme imposé par un calendrier de plus en plus dense et rendu plus compliqué par l'arrivée des courses sprints, il envisage de poursuivre sa carrière quelques années de plus. Le Catalan prévoit de se décider au début de la saison prochaine.

"En ce moment, je veux déconnecter, partir en vacances. Je ne vais pas piloter de moto pendant quelques semaines. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la dernière partie de l'année, même si les résultats n'ont pas été fantastiques. J'ai voyagé avec ma famille, j'ai passé du temps avec mes amis et j'ai essayé d'avoir une autre approche. J'ai pris beaucoup de plaisir."

"Si je suis encore rapide au début de l'année prochaine et qu'Aprilia veut que je continue, j'aurai vraiment la volonté de rester un peu plus. Mais tout dépendra vraiment des quatre ou cinq premières courses."

Le marché des transferts s'annonce très animé pour la saison 2025 puisque tous les pilotes seront libres à la fin de l'année 2024, à l'exception de Brad Binder, Johann Zarco, Luca Marini et probablement Pedro Acosta, dont la durée de l'accord avec KTM n'a pas été communiquée. Des places de choix seront à prendre chez tous les constructeurs et il pourrait y avoir d'importants changements. Maverick Viñales, le coéquipier d'Espargaró, n'a lui-même pas exclu la possibilité de rejoindre Honda.

Le premier Grand Prix de la saison 2024 aura lieu le 10 mars au Qatar, et il y a fort à parier que lorsque le championnat arrivera à Jerez, un mois et demi plus tard, les choses auront déjà bougé en coulisses dans les liens entre pilotes et équipes...