La course d'Álex Rins gâchée par une visière embuée

Pour son deuxième Grand Prix au guidon de la Honda, Álex Rins a un temps été très en vue puisqu'à la mi-course, dimanche à Termas de Río Hondo, il figurait dans le top 5. Il avait alors pris les commandes du groupe de poursuivants, à cinq secondes de Franco Morbidelli qui était lui-même devancé par Pecco Bagnaia, Álex Márquez et, bien sûr, Marco Bezzecchi. C'est donc une quatrième place finale qui était possible à cet instant pour l'Espagnol, puisque le champion en titre allait bientôt chuter...

Il n'a cependant pas longtemps pu tenir ce rang, très vite rattrapé par un Johann Zarco lancé tel une fusée pour revenir sur la tête de la course, mais surtout gêné par une visière embuée. Le pilote LCR a dès lors dégringolé, jusqu'à rallier l'arrivée neuvième, dépité.

"Ce n'est pas un bon résultat. Je ne sais pas si c'était à 15 ou 12 tours de la fin, mais j'ai commencé à avoir un problème de visière, avec de la buée à l'intérieur, et je n'y voyais rien. J'ai commencé à perdre des places à cause ça, parce que je ne voyais rien. Je ne voyais pas les trajectoires, je ne voyais pas les vibreurs... C'était un désastre", explique Álex Rins. "J'ouvrais juste la visière en ligne droite. J'ai tenté beaucoup de choses. À chaque tour, je sortais de la bulle pour voir si c'était mieux face à l'air, mais non."

"Avant ça, je roulais plutôt bien, c'était incroyable. J'étais cinquième ou sixième et mes sensations sur la moto étaient super. Par rapport à mon ancienne moto, le niveau d'adhérence sur l'angle maximum [était meilleur], on a beaucoup de motricité sur piste humide. J'arrivais à bien freiner. C'est dommage. Je ne sais pas si j'aurais pu jouer le podium, mais le top 5 ou le top 6 était possible", regrette-t-il.

Pas séduit par le châssis de Marc Márquez

Pour ce Grand Prix, que Marc Márquez a manqué à cause de sa blessure à la main, Álex Rins a hérité du châssis habituellement utilisé par le #93, seulement le pilote LCR n'a pas été entièrement convaincu et c'est par défaut qu'il l'a pris pour la course de dimanche.

"J'ai couru avec le châssis avec lequel courait Marc parce que c'était la moto qu'on avait pour le mouillé, mais si j'avais pu, j'aurais couru avec l'autre châssis, il me plaît un peu plus", a-t-il expliqué à Motorsport.com à l'arrivée, sans fournir plus d'explications alors qu'après les premiers essais il constatait que le châssis de Márquez avait "plus de positif" que le sien.

Rins a néanmoins pris le leadership du groupe Honda dimanche, alors que les deux pilotes Repsol Honda étaient absents après la chute de Joan Mir la veille. Takaaki Nakagami s'est, lui, classé 13e après avoir été impliqué au départ dans un contact avec Fabio Quartararo.

Le châssis Honda est plus que jamais sous le feu des projecteurs puisque le constructeur se trouve en ce début de semaine à Jerez, afin d'y tester celui conçu par Kalex et qui pourrait, si les résultats s'avèrent concluants, être envoyé à Austin pour la prochaine manche afin de remplacer le châssis japonais.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud