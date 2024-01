LIVE - Suivez la présentation de l'équipe Ducati officielle

Deux jours après Gresini, c'est au tour de l'équipe Ducati officielle de donner le coup d'envoi de sa saison 2024. La marque italienne s'est réunie à Madonna di Campiglio, station de ski italienne, pour un événement nommé "Campioni in Pista" avec ses troupes en MotoGP mais aussi en WorldSBK, afin de dévoiler les couleurs de ses machines dans les deux catégories, où elle a empoché tous les titres en jeu au cours des deux dernières saisons.

La cérémonie débute à 10h30 ce lundi et Motorsport.com vous propose de la suivre en direct et en vidéo. La marque évoque un "lancement de saison" et il faudra donc probablement attendre le test de Sepang pour découvrir les évolutions techniques apportées à la Ducati Desmocedici GP24, le directeur général Gigi Dall'Igna ayant annoncé des différences "un peu plus grandes" que lors des saisons précédentes. La livrée devrait quant à elle peu évoluer puisque Ducati a conservé les mêmes partenaires.

Ducati est devenu la référence du MotoGP en survolant la saison dernière. Pecco Bagnaia, leader de l'équipe 2021 et vainqueur des deux derniers titres, sera encore associé à Enea Bastianini, qui sort d'une année difficile marquée par plusieurs blessures, mais sauvée par un succès à Sepang en fin d'année.

Le duo italien sera en fin de contrat après la saison 2024. Si une prolongation de Bagnaia paraît naturelle, Bastianini occupe la place qui est probablement la plus convoitée de la grille, Jorge Martín et Marco Bezzecchi ayant déjà fait acte de candidature. Ducati n'a pas non plus exclu la possibilité Marc Márquez, devenu pilote de la marque via l'équipe Gresini cette année, estimant qu'il sera sur la liste des pilotes évalués.

Les présentations MotoGP 2024