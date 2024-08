Martín avait "moins de puissance" pour éviter une surconsommation

Jorge Martín n'a pas pu lutter avec Enea Bastianini en course sprint à Silverstone. Leader de toutes les séances d'essais, il n'a pris que la quatrième place en qualifications, un désavantage vite effacé puisqu'il était leader après la première séquence de virages. Une victoire combinée à la chute de Pecco Bagnaia lui aurait redonné la tête du championnat mais Enea Bastianini a parfaitement joué son rôle de coéquipier en le doublant à mi-course.

Martín n'a jamais pu répliquer, notamment parce qu'il était limité par la puissance de sa moto, avec le besoin d'économiser du carburant, ce qui s'est d'ailleurs vu à l'arrivée puisque les pilotes n'en avaient plus suffisamment pour arriver à la cérémonie de remise des médailles.

"J'ai eu quelques soucis avec la consommation", a expliqué l'Espagnol. "J'ai dû mettre la deuxième cartographie, la cartographie B ou quel que soit son nom, au deuxième tour, donc ça n'aidait pas pour attaquer. J'avais moins de puissance, disons que je n'avais pas 100% du package. Je pense que [dimanche], avec une situation que j'espère normale, on pourra se battre."

Concernant les pneus, Martín a opté pour le tendre à l'arrière et le medium à l'avant, comme une large majorité de pilotes. Aleix Espargaró a préféré le dur à l'avant mais Pramac n'a pas envisagé un tel choix pour le sprint.

"J'étais totalement certain que le medium était l'option. Le dur était vraiment à la limite pour être pris. Je pense qu'Aprilia souffre pas mal avec le medium, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas pris. Si je devais choisir pour le sprint maintenant, je prendrais le dur parce que j'étais à la limite en fin de course, je ne pouvais pas freiner fort. Enea était beaucoup plus fort."

Médaille d'argent pour Jorge Martín dans le sprint de Silverstone Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín entend bien renverser le rapport de force pour la course principale, et croit en ses chances de se mesurer à Bastianini dans des conditions plus favorables : "Avec toute la puissance, je pense que oui. Je pense que je suis un peu plus fort avec le medium à l'arrière. [Samedi], avec le tendre, je ne me sentais pas super bien. Il a aussi fallu que je profite de la vitesse en courbe parce que, comme je l'ai dit, j'avais un peu moins de puissance, donc j'ai un peu trop sollicité le pneu au début puis je n'avais rien pour me battre avec Enea. Mais je pense que ce sera une autre histoire [dimanche]."

Martín "ne pense pas" que la consommation sera un problème pour la course principale, avec un réservoir plus gros et surtout un rythme plus mesuré : "On ne s'attendait pas à être si rapides. On était comme en qualifications, donc on a utilisé un peu plus de carburant. [Dimanche], je pense qu'il faudra qu'on gère un peu plus le pneu arrière et ça aidera pour la consommation. Si je vois que ce n'est pas suffisant, il faudra que je sois dans une aspiration pour faire des économies à la fin."

Martín a fait la bonne opération de la journée en se rapprochant à un petit point de Bagnaia, mais il refuse de surréagir à chaque variation au championnat, qu'elle lui soit favorable ou défavorable : "Ce n'est pas qu'il faut être heureux, en colère ou quoi que ce soit. La situation du Sachsenring n'était pas si mauvaise et maintenant ce n'est pas mauvais, c'est la même chose, dix points. Quoi que ce soit, l'important est de continuer à progresser, continuer à apprendre."

"Je pense que c'était une journée vraiment importante pour la confiance, pour la construire un peu. J'ai vu que Pecco était tombé, j'ai aussi essayé de gagner mais Enea était un peu plus fort."