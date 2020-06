Petrucci aurait signé avec KTM

On savait déjà que Danilo Petrucci s'était rendu en Autriche mercredi, accompagné par son manager, afin de rencontrer les responsables du programme MotoGP de KTM. On savait aussi qu'il en était revenu ravi, néanmoins son représentant avait laissé entendre que la situation était encore mouvante, dans l'attente que la lumière soit faite sur le cas de Pol Espargaró.

D'après les informations de Motorsport.com, le pilote italien aurait en réalité déjà trouvé un accord avec l'équipe basée à Mattighofen. Petrucci se serait donc engagé avec KTM et aurait apposé sa signature sur son nouveau contrat lors de cette visite. Motorsport.com révélait par ailleurs il y a deux semaines le transfert de Pol Espargaró vers l'équipe officielle Honda, un changement que les deux équipes concernées se refusent pour le moment à confirmer, bien que des deux côtés soient parvenus des discours sibyllins qui vont en ce sens.

De l'autre côté des Alpes aussi, on considère que l'affaire est faite et que l'on verra bel et bien Petrucci sur la RC16 la saison prochaine. Au point que Paolo Ciabatti a déjà salué son pilote au micro de Sky Italia : "Cela nous fait très plaisir, y compris d'un point de vue personnel, si Danilo a réussi à trouver une solution pour rester en MotoGP. Nous étions prêts à lui offrir un rôle en Superbike, mais sa volonté était de rester en MotoGP et de montrer ici son talent et sa valeur. Si c'est fait, cela nous fera très plaisir de le retrouver en piste ces prochaines années, même si ce sera en tant qu'adversaire."

La discussion se poursuit entre Dovizioso et Ducati

Deux semaines après les révélations sur le départ prochain de son leader, KTM aurait donc bien vite réagi, profitant d'un Danilo Petrucci disponible et désireux de rester en MotoGP pour s'assurer de disposer malgré tout d'un pilote expérimenté et habitué des avant-postes. Quant à Andrea Dovizioso, qui faisait figure de plan B idéal pour le constructeur autrichien, il est toujours en discussion avec Ducati afin de prolonger leur union, mais n'aurait plus d'autre option réaliste. Il est en effet peu probable que KTM envisage de renouveler intégralement son binôme et de montrer la porte à Brad Binder, l'un de ses pilotes maison. Tout comme il paraîtrait étonnant que Dovizioso se tourne vers Aprilia, seule autre équipe officielle à potentiellement disposer d'une place à pourvoir.

"Nous parlons avec le manager d'Andrea depuis quelques semaines", précise Paolo Ciabatti pour Ducati. "Disons que nous sommes dans une phase préliminaire de ce point de vue, car nous avons dû parler de questions qui concernent la saison en cours. La crise économique qui nous a tous frappés à cause de la pandémie a touché aussi les sponsorisations : nous avons dû trouver un accord pour 2020. Nous espérons parvenir à faire se poursuivre cette histoire, qui dure désormais depuis huit ans. Ce serait très beau."

Dans le clan Ducati, il faudra également faire la lumière sur les formations des équipes satellites. Jorge Martín doit rejoindre le team Pramac même si, comme dans le cas de Pol Espargaró, une clause dans son contrat avec KTM empêche pour l'heure de l'officialiser. Pecco Bagnaia pourrait conserver sa place à ses côtés, mais il est appelé par la direction du groupe à élever son niveau de performance, et la porte reste potentiellement ouverte pour Johann Zarco. Le Français est toutefois également désiré par son équipe actuelle, Avintia, qui n'a pour le moment que Tito Rabat sous contrat au-delà de 2020.

Voici la tournure que prend le plateau 2021 :