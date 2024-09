Quartararo "beaucoup plus rapide" que Miller mais incapable de doubler

Comme au GP d'Aragón il y a une semaine, Fabio Quartararo a réussi à entrer dans les points lors du sprint de Misano. Le contexte a cependant été très différent pour le pilote Yamaha. Alors qu'il avait capitalisé sur un excellent départ en Espagne, il a cette fois tiré profit de ses excellentes qualifications mais n'a pas pu remonter dans le classement.

Quartararo a été doublé par Jack Miller dans le premier tour et a ensuite bénéficié d'une erreur d'Álex Márquez puis de la chute de Marco Bezzecchi pour remonter au neuvième rang. Il était au contact de Miller mais ne pouvait pas rouler à son rythme, ni tenter un dépassement puisque son rival creusait un écart à chaque accélération.

"L'arrière glisse totalement et aujourd'hui, j'ai fait toute la course en sollicitant le pneu avant", a expliqué Quartararo. "Il n'y a clairement pas de motricité. J'avais du mal. J'étais derrière Jack et malheureusement, je ne pouvais pas piloter à ma façon. Je freinais vraiment comme lui mais il ouvrait vraiment [les gaz] et il pouvait s'échapper avec plus d'adhérence et plus de puissance. Mon rythme était beaucoup plus rapide. C'était un peu comme en 2022, quand on ne pouvait pas tenter un dépassement."

Quartararo a une nouvelle fois payé le manque d'adhérence de sa Yamaha, en particulier à l'accélération, et il était presque gêné par la KTM dans les virages : "Mon rythme était beaucoup mieux que [Brad] Binder et Jack, mais malheureusement, on ne peut pas du tout dépasser. On ne peut pas du tout faire une attaque, au moins essayer. On est tellement loin que c'est trop compliqué d'essayer quelque chose. Le résultat, malheureusement c'est celui-là."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Malheureusement, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire notre style de pilotage, parce que Jack s'arrêtait énormément et accélérait super fort", a détaillé Quartararo. "Il a du grip donc ça va mais nous, on est beaucoup plus fluides, on accélère beaucoup plus doucement. J'ai mal roulé sur le sprint, je n'ai pas eu le style de pilotage que je voulais. [...] Je ne vais pas dire que j'ai été gêné. [...] Comme en 2022, il y a eu plein de moments où j'étais bloqué et où je ne pouvais pas faire de dépassement. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé aujourd'hui."

Le potentiel pour un top 7

Malgré le point pris ce samedi, pour la cinquième fois seulement en 13 occasions depuis le début de la saison, Quartararo ne peut cacher une certaine déception, puisqu'il sent qu'il avait le potentiel pour un meilleur résultat.

"Quand on est lancé dans le week-end et qu'on voit que c'est beaucoup mieux pour nous, clairement pour moi c'était pour viser une septième position en sprint. Ça n'a rien changé, mais finir septième au lieu de neuvième, ça montre qu'on commence à remonter. Il n'y a pas eu quatre chutes devant moi, il y a juste Bezzecchi qui est parti à la faute. Pour moi, c'est intéressant de voir ce que l'on peut faire avec une moto qui est un peu plus puissante et un peu plus de grip."

Quartararo a également perçu les limites de sa moto en Q2, où il n'a pas pu accrocher la troisième ligne qu'il espérait : "Malheureusement c'est la dixième place, mais je suis content de mon chrono. Je n'ai fait aucune erreur, j'ai vraiment attaqué comme un fou. Quand tu vois des pilotes faire des erreurs devant toi et quand même faire un meilleur chrono que toi, c'est frustrant, mais je sens qu'on a fait de notre mieux avec la moto que l'on a maintenant, et je pense que le chrono était assez bon."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ces bonnes performances surviennent un peu plus de deux semaines après un test organisé par Yamaha à Misano, mais Fabio Quartararo ne pense pas que cela lui a donné un véritable avantage, surtout qu'il ne roule pas sur une machine dans la même configuration.

"Sincèrement, je pense que le test a aidé pour les EL1. On roule avec des réglages et un châssis totalement différents du test. Pour moi, le test a été pour une autre chose, on a testé un autre moteur et un autre châssis qui était moins bon. Je ne pense pas que le test a vraiment favorisé les performances de ce week-end."

"Ça a aidé dans les trois premiers tours. J'étais le plus rapide dans le troisième secteur dans la première séance parce que clairement, c'est le secteur où il faut être très précis dans les virages rapides. Je suis entré plus vite dans le rythme mais je ne pense pas que le test a vraiment aidé à trouver la base que l'on a sur la moto."

Un nouveau test est prévu lundi mais Quartararo ne pense pas qu'il sera très productif pour Yamaha, puisque le seul élément à évaluer a finalement été avancé à vendredi : "On n'a rien à essayer. On devait essayer le châssis, on l'a essayé en EL1, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va essayer. Je pense que l'on aura quelques détails sur l'électronique. C'est aussi une chose que l'on travaille pendant les week-ends. Mais pas grand-chose à essayer, de ce que je sais en tout cas. On va terminer tôt !"