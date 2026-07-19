Antonelli s'est excusé auprès de Sainz après l'avoir traité "d'idiot"

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Benjamin Vinel Ronald Vording
Publié:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Samedi à Spa
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Carlos Sainz a salué Kimi Antonelli pour s'être excusé spontanément après que l'Italien eut traité l'Espagnol d'"idiot" à la radio lors du Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Au cours de la première séance d'essais libres à Spa-Francorchamps, Antonelli a trouvé sur son chemin Sainz, qui roulait lentement devant lui à Stavelot. Agacé, le pilote Mercedes a exprimé son mécontentement en piste - en abandonnant sa tentative et en se maintenant près de la Williams - ainsi qu'en lançant à la radio : "Sainz, quel idiot !"

"Je ne sais pas ce qu'Antonelli cherchait", déclarait dans le même temps Sainz à son propre ingénieur de course. "Il m'a foncé dessus, je ne sais pas pourquoi."

Cependant, par la suite, Antonelli a abordé son homologue lorsqu'ils se sont croisés par hasard samedi matin.

"Ce matin, nous nous sommes en fait réveillés à la même heure", a raconté Sainz après les qualifications. "Nous avons donc pris l'ascenseur en même temps, je l'ai vu et je lui ai dit : 'Quoi de neuf ?'"

"Et c'est vraiment un type formidable. Il s'est tout simplement excusé, en expliquant que c'était dans le feu de l'action, qu'il avait vu le ralenti et qu'en réalité, je ne l'avais pas tellement gêné, vu qu'il s'agissait d'EL1 et non d'un tour décisif du week-end - et, comme il n'avait pas été vraiment gêné, il s'était laissé emporter par ses émotions sur le moment."

Carlos Sainz (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Et quand quelqu'un agit ainsi et vous dit cela en face dès qu'il vous voit, pour moi, c'est la preuve qu'il s'agit de quelqu'un de très bien. Je ne peux donc que le remercier et lui souhaiter bonne chance."

Alors qu'Antonelli partira en pole position, Sainz s'est qualifié 15e mais partira toutefois depuis la 19e place après une pénalité pour changement de batterie infligée ce dimanche.

Bien qu'il ait devancé son équipier Alexander Albon lors des qualifications pour la dixième fois cette saison et la cinquième fois d'affilée, le pilote Williams a qualifié son GP de Belgique de "week-end particulièrement difficile" jusqu'à présent, après qu'un problème technique lui a coûté "trois à cinq dixièmes" au tour tout au long des essais libres, même s'il a été solutionné au moment des qualifications.

"Je suis content que nous ayons identifié le problème", expliquait Sainz samedi soir. "Je suis moins content que nous ne puissions pas très bien l'expliquer. Nous devons donc continuer à chercher."

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Benjamin Vinel

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