Gasly encore impuissant face à la baisse de forme d'Alpine

Le Grand Prix de Belgique 2026 de Formule 1 a jusqu'ici confirmé la tendance des dernières semaines pour l'écurie Alpine qui, pour la quatrième épreuve consécutive, n'a pas réussi à placer la moindre de ses voitures en Q3.

Si la structure d'Enstone a, en début de saison, souvent été la cinquième force du plateau derrière le top 4, Pierre Gasly s'arrogeant rapidement la place de "meilleur des autres" pilotes au classement - qu'il occupe toujours, puisqu'il est encore neuvième derrière les huit pilotes des écuries de pointe -, force est de constater que les récents GP la placent plutôt en sixième voire septième position dans la hiérarchie.

Racing Bulls a pris un avantage qui semble certain, l'équipe de Faenza ayant placé ses deux monoplaces dans le top 10 des quatre derniers GP en date, mais Audi est désormais régulièrement devant dans l'exercice du tour lancé. Ce samedi à Spa, les Alpine ont été devancées par les deux VCARB 03 (en dépit du fait qu'elles n'étaient pas toutes les deux dotées des évolutions apportées à Spa) ainsi que par la R26 de Gabriel Bortoleto.

Forcément, le bilan que tire Gasly, 12e en Q2 mais qui s'élancera dixième ce dimanche au jeu des pénalités moteur, est celui d'une logique sportive dont la tendance n'est pas favorable : "Je pense que c'est là où on est en ce moment, donc il va falloir bosser pour essayer d'apporter plus d'évolutions sur les prochaines courses", a-t-il déclaré au micro de Canal+.

"[Les lacunes d'Alpine sont] très claires sur le GPS. On voit très clairement où [il nous] en manque. Il n'y a pas de secret, ça commence à faire quelques courses où c'est un peu notre position."

Alpine "pas en mesure de suivre pour le moment"

Pierre Gasly devant la presse après les qualifications à Spa. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Interrogé ensuite par la presse internationale, dont Motorsport.com, le Français assurait cependant que son écurie, pour le moment dépassée dans la course au développement (avec un total recensé de 14 évolutions depuis le début de la saison contre 23 et 22 pour Racing Bulls et Audi), aura de quoi répondre à l'avenir. En attendant, il faut faire le dos rond et saisir les opportunités que pourra offrir la course.

"Il y a quelques bonnes améliorations à venir dans le courant de l'année. Mais, pour l'instant, [Racing Bulls] ne cesse d'apporter de nouvelles pièces chaque week-end. Si l'on regarde Audi, ils disposent eux aussi d'un package très compétitif. Et, oui, nous ne sommes pas en mesure de suivre pour le moment."

"Cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons aucune chance le dimanche, car les courses du dimanche sont toujours un peu différentes. Mais, clairement, lors des qualifications, nous manquons de rythme par rapport à eux."

"Le dimanche, c'est toujours différent, vous savez, avec l'énergie, l'usure des pneus, tout ça. Donc, je garde espoir qu'avec un peu de chance, nous puissions nous battre pour une place dans le top 10. [Racing Bulls] a l'air extrêmement rapide, mais le dimanche, pour l'instant, il se passe toujours quelque chose. J'espère que nous pourrons nous mêler à la lutte."

En attendant, Gasly n'a pas manqué de saluer le travail de ses mécaniciens après les réparations effectuées entre vendredi et samedi suite à son accident des Essais Libres 2 à la sortie des Fagnes.

"Je pense qu'on a réussi à faire qu'il fallait", a-t-il lancé sur Canal+. "Je remercie tous les mécanos pour le travail qu'ils ont fait après l'incident d'hier, mais en termes de performances, malheureusement, c'est là où on est. On a exécuté du mieux qu'on pouvait, mais c'est sûr que c'est un petit peu décevant."