Colapinto : "Je sais de quoi je suis capable et je m'attendais à être rapide"

Franco Colapinto a fait sensation depuis son arrivée en Formule 1 en remplacement de Logan Sargeant chez Williams. Après seulement trois courses dans la discipline, l'Argentin a prouvé qu'il avait tout d'un futur très bon pilote.

Malgré toute la pression médiatique liée à l'éviction de Sargeant et toutes les attentes autour de ses performances, Colapinto s'est adapté à la discipline comme un poisson dans l'eau, et ce malgré son manque d'expérience.

Le pilote Williams s'était retrouvé au volant d'une F1 pour la première fois pendant les tests de fin de saison à Abu Dhabi en 2023 et avait fait ses débuts en Grand Prix lors des EL1 à Silverstone cette année. Deux mois plus tard, il devenait titulaire en reprenant le baquet aux côtés d'Alexander Albon.

Bien qu'il ait surpris beaucoup de monde avec ses résultats très proches de ceux de son expérimenté coéquipier, chose que son prédécesseur n'avait pas réussi à faire, Colapinto lui n'est pas étonné de ses performances.

"Je sais de quoi je suis capable et je m'attendais à être rapide", a déclaré l'Argentin à Motorsport.com lors d'une interview à Singapour. "Même si je n'avais pas beaucoup d'expérience avec la voiture, c'était l'idée de l'équipe [de me faire monter en Formule 1], donc je suis heureux de l'aider."

James Vowles, le directeur de Williams, avait lui-même expliqué que les capacités de Colapinto étaient impressionnantes, mais que celles-ci coulaient de source au vu de la préparation du pilote et de ses nombreuses heures passées dans le simulateur en début d'année.

"Je pense que nous faisons du bon travail en tant qu'équipe", a expliqué Colapinto à propos de son processus d'apprentissage. "C'est difficile, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans la voiture avec les outils, et tellement de choses que l'on peut changer. Mais j'apprends à chaque fois que je vais en piste et je m'habitue un peu plus à la voiture, un peu plus à la façon dont je peux en extraire le maximum de performance, et ça se passe bien."

"[Ma vie] a beaucoup changé [après avoir été titularisé en F1]. La veille, je courais encore en F2. C'était un grand pas en avant, bien sûr, un rêve devenu réalité. J'apprécie beaucoup cette opportunité, et je sais que ce sera difficile, mais nous faisons un excellent travail en tant qu'équipe pour me faire passer par ce processus d'apprentissage rapide. Nous avons déjà marqué des points lors de ma deuxième course seulement. C'est un rêve de pouvoir travailler aussi bien ensemble en tant qu'équipe."

Franco Colapinto célèbre ses premiers points inscrits en F1 avec Williams après le GP d'Azerbaïdjan. Photo de: Williams

À l'occasion du Festival de Goodwood 2024, Alex Albon, présent à l'événement, a pu à son tour s'exprimer sur son coéquipier au micro de Motorsport.com, vantant sa sérénité d'esprit.

"C'est un pilote très rapide et très détendu", a-t-il reconnu. "Je pense qu'il a été très naturel pour lui de se lancer dans cette discipline. Certains pilotes sont assez tendus et un peu nerveux. Il n'a pas l'air de ressentir cela. Il est arrivé et a été rapide tout de suite, même sur des circuits très difficiles."

Colapinto a lui aussi chanté les louanges du Thaïlandais, expliquant qu'il l'avait beaucoup aidé à s'adapter et qu'il s'estimait heureux de pouvoir apprendre d'un pilote aussi expérimenté : "Alex m'a beaucoup aidé depuis mon arrivée en Formule 1", a-t-il expliqué.

"Avoir une référence qui, à mon avis, est l'une des meilleures de la grille, c'est vraiment positif et cela m'a aidé à franchir toutes ces étapes beaucoup plus rapidement depuis que je suis arrivé à Monza. Avoir un tel coéquipier est une excellente façon de commencer [en F1]."

Néanmoins, malgré ses très bons débuts dans la discipline, l'avenir de Colapinto en F1 ne semble pas s'écrire chez Williams, du moins pas en 2025. L'année prochaine ce sera Carlos Sainz qui prendra sa place, sous contrat avec l'équipe britannique jusqu'en 2026.

Vowles souhaite cependant garder son pilote junior dans la catégorie et appuie sa candidature pour le baquet Stake F1, qui n'a toujours pas annoncé le pilote qui épaulera Nico Hülkenberg la saison prochaine. Colapinto est reconnaissant des efforts de son directeur, lui qui souhaiterait retrouver le chemin de Williams dans le futur.

"Je n'ai aucune idée de ce que je ferai l'année prochaine", a-t-il déclaré. "Bien sûr, c'est très excitant que James veuille me garder en F1, et c'est quelque chose dont je suis reconnaissant. En F1, il y a beaucoup de choses dont il faut être conscient, et beaucoup de détails qui sont difficiles. Et il m'a aidé à les maîtriser. C'est lui qui m'a aidé à réaliser ce rêve."

"Je veux rester chez Williams, j'aime cette équipe et j'aime la façon dont elle travaille. Je pense qu'il faut être reconnaissant et ils sont les premiers à m'avoir donné l'opportunité d'être dans une F1. J'aimerais avoir une opportunité à l'avenir avec cette équipe. Si ce n'est pas le cas, je n'ai aucune idée des options qui s'offrent à moi, mais mon plan est de rester dans l'équipe. Ils ont beaucoup investi en moi depuis que je suis dans les catégories junior, et je leur en suis reconnaissant."

"J'essaie de faire de mon mieux et de me concentrer sur moi-même", a-t-il conclu. "Les résultats commencent à arriver, ce qui est très positif, alors voyons ce que nous pouvons faire lors des prochaines manches. Je pense qu'il y a de bonnes courses à venir pour nous."

Avec Filip Cleeren, Ronald Volding et Carlos Costa