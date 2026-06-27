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EL3 - Russell surgit devant Antonelli, Hamilton en embuscade

George Russell (Mercedes) a signé le meilleur temps des derniers essais libres du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1, devant Kimi Antonelli (Mercedes) et Lewis Hamilton (Ferrari).

Fabien Gaillard
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Photo de : Eric Le Galliot

Quasiment 31°C dans l'air et 49°C sur la piste, voilà les conditions toujours chaudes au Red Bull Ring alors que débute la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1. 

Comme souvent, le début des EL3 est calme avec peu de voitures en piste. Logiquement, après leurs nombreux problèmes de la veille, Sergio Pérez et sa Cadillac sortent rapidement du garage pour vérifier que les soucis ont été réglés.

Il faut attendre une petite dizaine de minutes pour voir d'autres pilotes commencer à prendre la piste. Après un quart d'heure de roulage, Isack Hadjar figure en tête d'un classement encore très dépeuplé, en 1'09"2 (pneus durs), bien loin des références de la veille.

Lando Norris signe quelques instants plus tard la première marque notable, armé des pneus tendres, en 1'07"8. Toutefois, après 20 minutes de séance, Kimi Antonelli profite de sa première tentative en tendres pour se positionner en tête, en 1'07"5.

Une douzaine de minutes après, alors que six pilotes s'étaient entre-temps rapprochés à moins de trois dixièmes de la Mercedes frappée du numéro 12, l'Italien abaisse encore ce chrono en 1'07"134 sur le même train de gommes, repoussant alors toute concurrence à plus de quatre dixièmes.

Il faut ensuite attendre le dernier quart d'heure pour revoir les pilotes des top teams se relancer à l'assaut du chrono en pneus neufs. Cela permet à Lewis Hamilton de se revenir à 0"077 d'Antonelli, George Russell à 0"192, Oscar Piastri à 0"210, Norris à 0"226 et Max Verstappen à 0"235. 

La surprise, dans la toute fin de séance, c'est de voir Russell parvenir à signer le meilleur temps avec un train de pneus comptant 16 tours, signant 1'07"096 pour devancer son équipier de 38 millièmes et Hamilton de 0"115. Personne ne réussit, derrière lui, à améliorer. Sur ce circuit court et juste avant les qualifications, les six premiers se tiennent en moins de trois dixièmes.

Austria Grand Prix d'Autriche - Essais Libres 3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'07.096

   S 232.109
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1'07.134

 0.038 S 231.977
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1'07.211

 0.077 S 231.712
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1'07.344

 0.133 S 231.254
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1'07.360

 0.016 S 231.199
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1'07.369

 0.009 S 231.168
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1'07.452

 0.083 S 230.884
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1'07.912

 0.460 S 229.320
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.935

1'08.031

 0.119 S 228.919
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.013

1'08.109

 0.078 S 228.657
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.097

1'08.193

 0.084 S 228.375
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.207

1'08.303

 0.110 S 228.007
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.215

1'08.311

 0.008 S 227.980
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+1.298

1'08.394

 0.083 S 227.704
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 19

+1.433

1'08.529

 0.135 S 227.255
16 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 15

+1.611

1'08.707

 0.178 S 226.666
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.747

1'08.843

 0.136 S 226.219
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.896

1'08.992

 0.149 S 225.730
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 29

+2.436

1'09.532

 0.540 S 223.977
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 24

+2.644

1'09.740

 0.208 S 223.309
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.325

1'10.421

 0.681 S 221.149
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+3.471

1'10.567

 0.146 S 220.692
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