EL3 - Russell surgit devant Antonelli, Hamilton en embuscade
George Russell (Mercedes) a signé le meilleur temps des derniers essais libres du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1, devant Kimi Antonelli (Mercedes) et Lewis Hamilton (Ferrari).
Photo de : Eric Le Galliot
Quasiment 31°C dans l'air et 49°C sur la piste, voilà les conditions toujours chaudes au Red Bull Ring alors que débute la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1.
Comme souvent, le début des EL3 est calme avec peu de voitures en piste. Logiquement, après leurs nombreux problèmes de la veille, Sergio Pérez et sa Cadillac sortent rapidement du garage pour vérifier que les soucis ont été réglés.
Il faut attendre une petite dizaine de minutes pour voir d'autres pilotes commencer à prendre la piste. Après un quart d'heure de roulage, Isack Hadjar figure en tête d'un classement encore très dépeuplé, en 1'09"2 (pneus durs), bien loin des références de la veille.
Lando Norris signe quelques instants plus tard la première marque notable, armé des pneus tendres, en 1'07"8. Toutefois, après 20 minutes de séance, Kimi Antonelli profite de sa première tentative en tendres pour se positionner en tête, en 1'07"5.
Une douzaine de minutes après, alors que six pilotes s'étaient entre-temps rapprochés à moins de trois dixièmes de la Mercedes frappée du numéro 12, l'Italien abaisse encore ce chrono en 1'07"134 sur le même train de gommes, repoussant alors toute concurrence à plus de quatre dixièmes.
Il faut ensuite attendre le dernier quart d'heure pour revoir les pilotes des top teams se relancer à l'assaut du chrono en pneus neufs. Cela permet à Lewis Hamilton de se revenir à 0"077 d'Antonelli, George Russell à 0"192, Oscar Piastri à 0"210, Norris à 0"226 et Max Verstappen à 0"235.
La surprise, dans la toute fin de séance, c'est de voir Russell parvenir à signer le meilleur temps avec un train de pneus comptant 16 tours, signant 1'07"096 pour devancer son équipier de 38 millièmes et Hamilton de 0"115. Personne ne réussit, derrière lui, à améliorer. Sur ce circuit court et juste avant les qualifications, les six premiers se tiennent en moins de trois dixièmes.
Grand Prix d'Autriche - Essais Libres 3
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|19
|
1'07.096
|S
|232.109
|2
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.038
1'07.134
|0.038
|S
|231.977
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.115
1'07.211
|0.077
|S
|231.712
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.248
1'07.344
|0.133
|S
|231.254
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.264
1'07.360
|0.016
|S
|231.199
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.273
1'07.369
|0.009
|S
|231.168
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.356
1'07.452
|0.083
|S
|230.884
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.816
1'07.912
|0.460
|S
|229.320
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|21
|
+0.935
1'08.031
|0.119
|S
|228.919
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.013
1'08.109
|0.078
|S
|228.657
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|16
|
+1.097
1'08.193
|0.084
|S
|228.375
|12
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.207
1'08.303
|0.110
|S
|228.007
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.215
1'08.311
|0.008
|S
|227.980
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|18
|
+1.298
1'08.394
|0.083
|S
|227.704
|15
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.433
1'08.529
|0.135
|S
|227.255
|16
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.611
1'08.707
|0.178
|S
|226.666
|17
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|27
|
+1.747
1'08.843
|0.136
|S
|226.219
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|25
|
+1.896
1'08.992
|0.149
|S
|225.730
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|29
|
+2.436
1'09.532
|0.540
|S
|223.977
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+2.644
1'09.740
|0.208
|S
|223.309
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.325
1'10.421
|0.681
|S
|221.149
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+3.471
1'10.567
|0.146
|S
|220.692
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