Hamilton et Leclerc déplorent l'exécution ratée de Ferrari en qualifs

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Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont tous deux estimé que Ferrari n'avait pas fait un assez bon travail lors des qualifications du Grand Prix d'Italie 2026 de Formule 1.

Fabien Gaillard
Publié:
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Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
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Aucune Ferrari dans le top 3, trois voitures de marque différente devant elle, dont une Alpine et une McLaren, pourtant réputées moins rapides : la Scuderia n'a à nouveau pas signé une performance exceptionnelle lors des qualifications du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, comme l'ont souligné Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Même si le résultat final n'est pas catastrophique en lui-même, les SF-26 ont tout de même - dans la Q3 la plus serrée depuis l'instauration de ce format - accusé un retard de deux dixièmes sur le poleman Pierre Gasly, alors qu'elles semblaient capables de mieux. 

Surtout, elles ont frôlé une élimination qui aurait été difficilement pardonnable lors de la Q2, où Leclerc et Hamilton ont terminé neuvième et dixième respectivement, ce dernier échappant au couperet pour un petit millième face à l'Audi de Gabriel Bortoleto.

Le résultat est particulièrement décevant pour Hamilton, battu par Leclerc, qui disposait pourtant d'un avantage important à Monza : c'était à son tour de choisir dans quelle position il souhaitait quitter les stands par rapport à son équipier. Au vu de l'importance de l'aspiration sur le tracé lombard, il a logiquement décidé de systématiquement partir derrière.

Les Ferrari devant les McLaren lors des qualifications du GP d'Italie 2026.

Les Ferrari devant les McLaren lors des qualifications du GP d'Italie 2026.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Toutefois, dans son premier run de Q3, le Britannique s'est retrouvé trop loin derrière le Monégasque pour en tirer parti, car ses pneus n'étaient pas prêts à temps. Quand il a pu se positionner derrière Leclerc dans le second tour, il n'a pas réussi à faire mieux que son équipier, échouant au cinquième rang à 0"007 de l'autre Ferrari.

Interrogé sur l'importance de la coopération entre équipiers sur un tracé de vitesse comme Monza, Hamilton a d'abord répondu : "Ce que je peux dire, c'est que Pierre a fait un excellent travail. De toute évidence, vu de l'extérieur, ils ont très bien travaillé en équipe."

Puis, il a ajouté "L'équipe s'est uniquement concentrée sur le fait d'essayer d'assurer une aspiration équitable pour chaque pilote. Et, comme je l'ai dit, nous avons simplement échoué."

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes."

Charles Leclerc

Un sentiment partagé par Charles Leclerc, qui a été un peu plus disert sur les divers problèmes rencontrés durant la séance, au micro de Canal+ "[Je suis] très déçu. Honnêtement, on n'a pas été bons. Il y a eu beaucoup d'erreurs... Enfin, 'd'erreurs', de problèmes pendant la qualification avec le moteur d'abord, avec d'autres choses ensuite."

"Quand on arrive en Q3 et qu'il faut aller chercher les derniers centièmes - bon, on ne serait pas allé chercher Pierre, très honnêtement -, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais bon, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et on va essayer de comprendre pourquoi on a eu tous ces problèmes en qualifs, parce que normalement on arrive à anticiper ces problèmes-là en essais libres."

Une "lumière qui s'estompe" au bout du tunnel

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hamilton, qui demeure le mieux placé des pilotes Ferrari et le premier adversaire des pilotes Mercedes au classement général, partira finalement quatrième, grâce à la pénalité d'Oscar Piastri, Leclerc gagnant également une place pour une seconde ligne 100% Ferrari.

Le septuple champion du monde estime que la victoire est possible mais que la Mercedes de George Russell, qui partira en seconde position, aura un avantage non négligeable.

"Ça va nous donner, je l'espère, une chance de nous battre face à George. Il n'y a qu'une Mercedes devant nous, donc j'espère que ça nous laissera une possibilité. George a la voiture la plus rapide, c'est évident. [...] Nous sommes encore à la traîne dans les lignes droites, et c'est comme ça."

Hamilton aura une nouvelle chance de réduire l'écart de 59 points qui le sépare de Kimi Antonelli, qui partira 20e à Monza après plusieurs changements moteur. Une condition sine qua non pour vraiment croire à ses minces chances de titre. "Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais elle s'estompe à mesure que nous avançons", a-t-il résumé.

"Et même si l'équipe fait un travail formidable en apportant des améliorations et en nous faisant progresser - je suis tellement fier de tout le monde, je le répète sans cesse, mais c'est parce que je le pense vraiment -, il faut aussi que nous soyons à la hauteur en piste et que nous agissions en conséquence pour être sûrs d'obtenir le résultat dont nous avons besoin."

Avec Benjamin Vinel et Stuart Codling

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