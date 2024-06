Mercedes patientera "le plus longtemps possible" pour remplacer Hamilton

Alors que la silly season devrait apporter dans les prochaines semaines quelques réponses concernant l'avenir de certains baquet 2025 aujourd'hui officiellement inoccupés, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré dans le contexte de rumeurs autour d'Andrea Kimi Antonelli qu'il souhaitait attente "le plus longtemps possible" avant de décider du remplaçant de Lewis Hamilton.

À ce stade de l'année, le jeune Italien fait figure de favori à l'obtention du baquet Mercedes aux côtés de George Russell. Toutefois l'idée d'attirer dans ses filets Max Verstappen, sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 mais qui pourrait choisir de quitter l'écurie sur fond de lutte de pouvoir interne, n'a pas été abandonnée par le clan allemand.

Ce d'autant plus que l'écurie semble avoir repris pied après un début de campagne très loin des attentes, en signant deux podiums consécutivement. Wolff avait indiqué, au plus fort des rumeurs sur une offre faite à Verstappen, qu'au lieu de tenter de faire venir le Néerlandais à grands coups de promesses, le mieux était que son écurie se montre plus convaincante sur la piste.

Aussi, interrogé sur ces récents progrès et l'éventualité qu'ils constituent un argument pour attirer un Max Verstappen qui continue d'enchaîner les succès chez Red Bull, Wolff a maintenu son discours : "Je pense que nous devons continuer à progresser et à nous remettre en question, surtout en tant qu'équipe, avec nos pilotes, Lewis et George."

Toto Wolff, directeur de Mercedes. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Il faut juste que nous nous améliorions et que nous consolidions notre capacité à monter sur le podium et, à un certain stade, que nous soyons capables de gagner des courses par nous-mêmes, et alors les bons pilotes voudront venir."

Wolff a assuré qu'il n'était pas en discussion avec Verstappen actuellement : "Non, il n'y a pas de discussions à ce stade. Parce que je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur l'amélioration de la voiture."

Des rumeurs nées en Allemagne ont fait était d'une décision déjà prise pour l'avenir concernant la promotion d'Antonelli, actuellement dans sa difficile saison de rookie en F2 avec Prema. Cela dans le contexte de la modification par la FIA des règles d'attribution de la Super Licence, qui permettent désormais, sous certaines conditions, à un pilote de 17 ans de débuter en F1 (en essais libres ou en Grand Prix).

Toutefois, Wolff assure que rien n'a été décidé et que Mercedes veut attendre de voir comment le marché des transferts évolue : "Aucune décision concernant le pilote n'a été prise – j'ai dit que nous voulions attendre le plus longtemps possible avant de prendre cette décision, car qui sait ce qui va advenir."

Avec Frederik Hackbarth et Ben Hunt