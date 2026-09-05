Norris pessimiste à Monza : "McLaren n'est pas dans le match pour la pole"

Après avoir disputé les deux séances d'essais libres à Monza, le champion du monde en titre Lando Norris a trouvé peu de raisons de croire qu'il pourra décrocher une troisième victoire consécutive ce week-end. Le Britannique a signé le quatrième temps en EL2, à 0"384 de George Russell (Mercedes), et s'est dit surpris par le manque de rythme de McLaren.

"Ce n'est pas très bon, on a beaucoup plus de mal avec le rythme", a déclaré Norris. "Sincèrement, dans les virages où nous pensions être bons, nous sommes mauvais. Et dans les virages où nous pensions être mauvais, nous ne le sommes pas tant que ça, mais nous sommes quand même en retrait. Donc nous ne sommes pas dans une très bonne situation pour le moment."

Les données GPS montrent que Norris et son équipier Oscar Piastri, sixième en EL2, perdent principalement du temps dans les lignes droites par rapport à Russell. Cela pourrait s'expliquer par une efficacité aérodynamique moindre de la MCL40 et par une stratégie différente de déploiement de la batterie.

Norris semble également faire allusion au fait qu'il perd près d'un dixième de seconde dans la rapide chicane de la Variante Ascari, qui devrait naturellement constituer un point fort de la McLaren. À l'inverse, il est parvenu à rester au contact de Russell dans les chicanes lentes du début de tour, qui ne constituent généralement pas un point fort de sa monoplace.

McLaren devra également se méfier de Ferrari, qui a pris la deuxième place en EL2 grâce à Charles Leclerc. La Scuderia étrenne ce week-end une unité de puissance évoluée ainsi que des évolutions aérodynamiques spécifiques à Monza.

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ce sera plus difficile qu'avant, c'est certain", a reconnu Norris, qui reste sur deux succès consécutifs en Hongrie et aux Pays-Bas. "C'est serré entre beaucoup de pilotes parmi les premiers. Ceux qui sont derrière ne sont pas très loin non plus, donc ils peuvent facilement nous surprendre."

"Je ne pense vraiment pas que nous soyons dans le match pour la pole. Mais nous devons simplement nous concentrer sur le fait d'obtenir un bon résultat."

Le "H-Wing" testé et approuvé

McLaren est devenue à Monza l'une des dernières équipes en date à introduire - après des tests en Hongrie - un aileron arrière rotatif, et le directeur technique Neil Houldey a confirmé que son concept baptisé "H-Wing" avait fonctionné comme prévu.

"Nous sommes raisonnablement satisfaits de l'équilibre de la voiture entre les portions rapides et lentes, même si nous sommes environ trois dixièmes en retrait par rapport à là où nous voulons être", a déclaré Houldey. "Le nouvel H-Wing a bien fonctionné, comme nous nous y attendions après les essais réalisés à l'usine, et nous pensons désormais qu'il va nous apporter de la performance pour la suite du week-end."

"Notre priorité sera d'affiner la gestion de l'énergie, car nous avons encore la possibilité de gagner du temps au tour grâce à une meilleure récupération et un meilleur déploiement. Il s'agit de trouver ces dernières fractions de seconde pour réduire l'écart avec les équipes qui nous précèdent."

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