Russell : Pas de raison que McLaren ne reste pas aux avant-postes

Après la qualification de Lando Norris et Oscar Piastri aux deuxième et troisième rangs pour le GP de Grande-Bretagne, George Russell avait prédit, à juste titre, que McLaren aurait également un bon rythme de course et que les voitures orange, noire et chrome ne faibliraient pas le dimanche après-midi.

Norris a finalement terminé deuxième après avoir résisté à Lewis Hamilton dans les derniers tours, tandis que Piastri a pris la quatrième place après avoir été dépassé par le pilote Mercedes quand ce dernier s'est arrêté sous voiture de sécurité.

Russell a souligné que McLaren avait déjà fait preuve d'une vitesse impressionnante lors de l'épreuve précédente en Autriche et a concédé que Mercedes devait améliorer ses performances pour espérer rivaliser : "Je ne vois aucune raison pour qu'ils ne soient pas à ce niveau-là désormais. Nous venons du Red Bull Ring, qui est un circuit très différent de celui de Silverstone. Et ils avaient une petite longueur d'avance sur nous dans les deux cas."

"Je ne sais donc pas comment ils ont pu trouver autant de performance. C'est assez surprenant. Nous n'avons pas tendance à trop nous concentrer sur nos concurrents. Nous devons simplement continuer à nous concentrer sur nous-mêmes. Oui, cela nous inspire et nous montre que c'est possible, mais nous devons essayer de monter en puissance et de trouver plus de performance, et vite."

Hamilton a également reconnu que McLaren avait une voiture plus rapide que Mercedes lors des dernières courses : "Oui, à 100% et la semaine dernière [au Red Bull Ring aussi]. Mais c'est la première fois depuis longtemps, et ils méritent d'avoir la performance qu'ils ont, donc nous devons faire un meilleur travail. Désormais, ils font mieux que nous."

Le septuple Champion du monde s'est félicité du fait que davantage d'équipes étaient désormais en lice pour être la deuxième force du plateau : "Ce que je dirais, c'est que c'est l'une des périodes les plus excitantes que nous ayons connues dans cette discipline, où nous commençons enfin à voir les règles rapprocher les gens."

"Vous avez vu que la Williams était là avec [Alex] Albon. Vous avez vu les McLaren maintenant, les Aston [Martin], donc nous avons beaucoup d'équipes qui sont très, très proches, avec de petits écarts en qualifications, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin. Je suis donc impatient de voir l'évolution pour la suite de l'année."