LIVE - Suivez la présentation de l'équipe Pramac en direct

Alors que les essais de pré-saison sont terminés et que le championnat débute dans à peine plus d'une semaine, l'équipe Pramac est la dernière à dévoiler les couleurs de sa moto pour la saison 2024. Elle le fait à partir de 17h00 (heure française) ce mercredi, depuis le circuit de Sakhir, en marge du Grand Prix de Bahreïn de F1 qui aura lieu samedi.

Le partenaire privilégié de Ducati reste sur la meilleure saison de son histoire puisqu'il a décroché le titre des équipes, du jamais vu pour un team indépendant dans l'ère MotoGP. Un succès néanmoins éclipsé par la déception de ne pas avoir pu mener Jorge Martín au sacre chez les pilotes alors que, pour sa troisième saison dans l'élite, le Madrilène a été le principal rival de Pecco Bagnaia, jusqu'à la dernière course de la saison.

Pramac a remporté un total de cinq courses l'an passé, quatre grâce à Martín et une avec Johann Zarco au GP d'Australie. Le Français a néanmoins quitté le giron de Ducati, qui ne lui proposait qu'un contrat d'un an, pour s'engager avec LCR pour deux saisons fermes, avec une troisième en option. Chez Pramac, sa succession est prise par Franco Morbidelli, qui reste sur plusieurs saisons difficiles chez Yamaha et n'a même pas pu prendre part aux essais hivernaux.

L'Italien est tombé sur la tête lors d'une séance d'essais avec une Ducati Panigale V4 S à Portimão à la fin du mois de janvier et il a brièvement perdu connaissance. Un petit caillot de sang a été détecté dans son cerveau et les médecins lui ont préconisé de rester au repos pendant que les autres roulaient à Sepang et à Losail. Morbidelli devrait être en mesure de disputer le GP du Qatar la semaine prochaine, après seulement une journée passée sur la Ducati, à Valence à la fin du mois de novembre.

Pramac n'a pas encore lancé sa campagne 2024 mais ses projets pour 2025 commence déjà à prendre forme puisque Motorsport.com a révélé ce mercredi que Fermín Aldeguer fera ses débuts en MotoGP sur une Ducati de l'équipe italienne la saison prochaine.

Les présentations MotoGP 2024