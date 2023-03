Quartararo doute de l'efficacité de l'énorme aileron Yamaha

Charger le lecteur audio

Yamaha avait promis l'introduction d'un aileron arrière inédit sur sa moto au test de Portimão et le constructeur n'a pas déçu ! Dimanche, Fabio Quartararo a fait quelques tours avec un spectaculaire aileron à l'arrière de sa moto, bien plus imposant que celui qu'Aprilia avait évalué l'an passé au Mugello.

"Pour être honnête, il est assez gros", a déclaré le Champion du monde 2021 au site officiel du MotoGP, précisant que la pièce a peu de chances d'être conservée sur la M1 : "Sur la moto ce n'était pas si clair, donc je ne pense pas que l'on va l'utiliser. On va regarder, voir si c'est bénéfique ou pas, car ce n'était pas pire. Mais ce n'est pas une grosse amélioration."

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Quartararo a confirmé qu'il ne sentait "pas vraiment" de différence avec cet élément lors qu'il était en piste et a confié avec humour que dans le garage Yamaha, le manque d'esthétisme de la pièce ne la rendait pas très populaire : "Mon mécanicien m'a dit 'désolé pour toi mais j'espère que ça ne va pas fonctionner !'."

Cette pièce risque donc de ne jamais être utilisée en course mais Yamaha n'a peut-être pas dit son dernier mot. Le constructeur avait en effet l'intention de tester deux types d'appendices aérodynamiques à Portimão mais n'a eu le temps de tester que son imposant aileron.

Une autre solution – plus proche des ailettes apparues sur les Ducati l'an passée et copiées par plusieurs marques, y compris Yamaha au test de Valence fin 2023 – était également prévue mais l'équipe n'a pas eu le temps de l'évaluer au Portugal. Ces éléments n'étant pas liés aux carénages homologués, la marque restera libre de les tester en cours de saison.

L'aileron "type Aprilia" serait surtout destiné à gagner en stabilité en courbe, tandis que les ailettes verticales "type Ducati" auraient surtout vocation à éviter des secousses dans les phases de freinage.

L'aérodynamique prend une place prédominante

Aprilia a aussi lancé des nouveautés spectaculaires pendant ce test, sans la certitude qu'elles seront toutes conservées en course. Le développement aérodynamique est en tout cas intensif en MotoGP en ce moment et certains commencent à s'inquiéter de ses effets. Impressionné par les progrès de l'Aprilia, Aleix Espargaró s'est demandé s'ils ne rendaient pas la moto trop physique, au point d'avoir peut-être provoqué sa douleur au bras.

Fabio Quartararo a de son côté senti les motos plus sensibles au vent et s'est dit "certain" que cela posait un problème pour la sécurité : "Je pense que le vent a plus d'influence qu'avant. Avant, il y avait moins d'ailerons et maintenant, ça a de grosses conséquences. Les vitesses de pointe étaient aussi beaucoup plus faibles que maintenant. Ça fait une grosse différence."

Avec Basile Davoine